Subsidio para taxistas

Millonario subsidio para taxistas en Bogotá y Valle del Cauca está en sus últimos días: paso a paso para solicitarlo

Hasta el 24 de marzo, los ciudadanos podrán aplicar para el auxilio que les permite la renovación de su vehículo.

Camilo Eduardo Velásquez

12 de marzo de 2026, 12:17 p. m.
Los taxistas podrán recibir hasta $42 millones.
Los taxistas podrán recibir hasta $42 millones. Foto: Raúl Palacios

Desde el 29 de diciembre de 2025 y hasta el 24 de marzo de 2026, los propietarios de taxis en distintos sectores del país pueden postularse para acceder al subsidio otorgado por el Gobierno nacional, una iniciativa que busca brindar apoyo económico para la renovación de sus automóviles por nuevos vehículos eléctricos.

¿Cuánto dinero recibirán los taxistas que se cambien a un carro eléctrico? Requisitos y beneficios de apostarle a esta tecnología

El Ministerio de Transporte fue denominado Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (Fopat), mediante el cual se ofrece un incentivo de hasta $34,5 millones para la compra de un taxi eléctrico nuevo. El apoyo puede llegar a los $42 millones dependiendo de la nueva adquisición. En el caso de que el vehículo antiguo tenga 20 años o más de matriculado, el auxilio adicional sería de $7,5 millones.

Estos taxis son una alternativa sostenible y amigable con el medio ambiente.
El beneficio solo aplica para comprar vehículos eléctricos. Foto: Imagen tomada de la página web de Taxis Libres

Se otorgaría un descuento del 10 % en el SOAT y un 30 % en la revisión técnico-mecánica. Además, los taxistas podrían trabajar todos los días, comprendiendo que esta clase de vehículos no tiene pico y placa.

El Ministerio de Transporte asegura que el auxilio beneficia y promueve la sostenibilidad en el territorio nacional, teniendo en cuenta el beneficio que traería para el medioambiente estos vehículos sin gasolina.

Requisitos para aplicar

  • Ser propietario de 1 a 3 taxis.
  • Tener el vehículo con más de 10 años de matrícula.
  • Estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito.
  • Tener SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes.
  • Haber tenido tarjeta de operación durante al menos un año dentro de los últimos 5 años.

Paso a paso para aplicar al subsidio

  1. Ingresar a la página del Ministerio de Transporte.
  2. Dar clic en el botón ‘Quiero postularme’.
  3. Cargar los documentos:
  • Documento de identidad del propietario
  • Documentos del vehículo
  • Certificado del RUNT
  • SOAT y revisión técnico-mecánica
  • Información de la tarjeta de operación
Luego de que la solicitud se haya realizado, los ciudadanos deberán esperar la respuesta del ministerio para verificar la viabilidad. Una vez se haya completado la solicitud, el propietario recibirá el número de radicado por correo electrónico.

Según lo ha especificado el gobierno estatal, la aprobación depende del cumplimiento de los requisitos, el orden de llegada de las solicitudes y los criterios internos de priorización.

El subsidio no viene solo

De acuerdo a lo expuesto por el gobierno nacional, este programa se propone que en 2036 se llegue a más de 54.000 taxis eléctricos circulando en el territorio. Aseguran que así se reducirían las emisiones contaminantes y se mejoraría la calidad del aire.

“Los taxis eléctricos no emiten gases contaminantes, ya que funcionan únicamente con motores eléctricos”, asegura el Ministerio de Transporte colombiano.

De la mano de alcaldías, entidades financieras y proveedores de infraestructura energética, se prevé la instalación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en distintas ciudades del país.

EMCALI REACTIVA PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y LANZA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL
En Cali ya existen puntos de recarga. Foto: EMCALI