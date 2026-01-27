Taxistas, atentos a millonaria suma que podrían recibir si cumplen con este requisito: muchos lo están pensando

La transición hacia una movilidad eléctrica y más amigable con el medio ambiente es algo que ha venido ganando terreno en el mercado colombiano, donde la oferta de vehículos híbridos y eléctricos ha aumentado de forma considerable en los últimos años.

Los dueños de taxis con 10 años de matrícula, en adelante, podrán acceder a este beneficio. Foto: Raul Palacios/ El País

Bajo este panorama, el mercado de los taxis ha recibido un incentivo bastante llamativo para lograr que el parque automotor de este sector aporte su grano de arena al promover la salida de viejos carros a combustión para dar paso a modernos taxis eléctricos.

¿Cuánto dinero recibe un taxista que se postule a este beneficio?

Lo primero que hay que señalar es que el FOPAT (Programa de Modernización de Taxis) está diseñado para propietarios (persona natural o jurídica) de 1 a 3 taxis que tengan más de 10 años de matrícula.

De igual forma, el interesado debe estar registrado en el RUNT, contar con SOAT y Revisión Técnico-Mecánica vigente, y haber contado con tarjeta de operación durante un año de forma continua dentro de los últimos 5 años.

Esta convocatoria está dirigida a los propietarios de taxis cuyo vehículo se encuentre matriculado en los municipios de Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, Soacha y Bogotá D.C. Adicionalmente, podrán postularse los propietarios de taxi que acrediten su condición de víctimas del conflicto armado, sin importar el lugar del país donde se encuentren matriculados.

La convocatoria se abrió el pasado 29 de diciembre de 2025 y estará disponible hasta el próximo 11 de febrero de 2026.

Estos taxis son una alternativa sostenible y amigable con el medio ambiente. Foto: Imagen tomada de la página web de Taxis Libres

En cuanto al incentivo, el Ministerio de Transporte indicó que si el postulante tiene uno o hasta tres taxis entre 10 y menos de 20 años desde su fecha de matrícula, este podrá recibir hasta $ 34,5 millones de pesos o el 30 % del valor comercial del taxi eléctrico (el que sea menor).

Para el caso de los taxis de 20 años o más desde su fecha de matrícula, el beneficio será de hasta $ 34,5 millones o el 30 % del valor comercial del taxi eléctrico (el que sea menor), con un aporte adicional de $ 7,5 millones.

“En el Ministerio de Transporte diseñamos un incentivo económico para que puedas acceder a un vehículo taxi eléctrico nuevo si desintegras tu taxi. Este incentivo se gira directamente al concesionario del vehículo y su valor es del 30% del costo del taxi eléctrico nuevo, o máximo $34.5M. Sin embargo, si el taxi que desintegras tiene 20 años o más desde su matrícula inicial, te damos $ 7.5M adicionales", explicó el Ministerio de Transporte.

En otras palabras, si el vehículo tiene entre 10 y 20 años y cuesta 100 millones de pesos, el programa brinda un aporte de $ 30 millones para que el usuario termine pagando el saldo de $ 70 millones. Si el vehículo tiene 21 años de haber sido matriculado, en este caso el incentivo será de $ 37,5 millones y el saldo será de $ 62,5 millones.

También hay disponible un incentivo de hasta 10 millones de pesos para la instalación del cargador. Foto: 123RF

De igual forma, el FOPAT también ha pensado en la inversión que requiere el punto de carga, por lo que también hay un incentivo para la instalación de este dispositivo.

“Si tu preocupación es dónde cargar tu vehículo, y tienes espacio para estacionar el vehículo al interior de la vivienda propia o familiar, diseñamos también un incentivo para adquirir, instalar y certificar tu cargador residencial. Este incentivo se gira directamente al proveedor e instalador del cargador y su valor es del 90% del costo del trabajo, o máximo $10M”, explicó el Ministerio de Transporte.