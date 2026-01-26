Decisión sobre carros híbridos y eléctricos en Bogotá: Secretaría de Movilidad anunció cuáles tendrán restricción

El próximo jueves, 5 de febrero, se realizará la versión número 28 del día sin carro y sin moto, una jornada que se realiza como resultado de la consulta popular realizada en el año 2000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva la implementación de este día cada primer jueves de febrero.

Los vehículos híbridos, no tienen pico y placa en Bogotá, pero no podrán circular durante la jornada del Día sin Carro y son Moto. Foto: Getty

“Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando. Hoy, invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a estos modos de transporte, a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor“, dijo la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

La medida busca promover en la ciudadanía la importancia de adoptar prácticas de movilidad sostenible como caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público para conectar con Bogotá.

También busca fomentar un uso eficiente de los vehículos particulares y promover estrategias de cultura ciudadana enfocadas en impulsar cambios de hábito permanentes hacia una movilidad más sostenible.

La jornada se realizará entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.

¿Podrán circular los carros híbridos durante la jornada?

Si bien los carros híbridos tienen excepción de pico y placa, la Secretaría de Movilidad indicó que para la jornada del día sin carro y sin moto no podrán circular; además, hay otra serie de restricciones que la ciudadanía debe tener en cuenta.

Tomas de drone de la ciudad sin carros ni motos Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

No podrán circular:

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Para los vehículos con permiso de pico y placa solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.

Es importante recordar que incumplir esta medida constituye una infracción que conlleva una multa de 633.000 pesos y la inmovilización del vehículo.

Sí podrán circular

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos militares, de Policía Nacional, de organismos de seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

Alternativas para conectar con Bogotá

Durante la jornada del día sin carro y sin moto, la ciudadanía contará con varias alternativas para desplazarse de manera eficiente y sostenible:

Más de 683 kilómetros de ciclorrutas

9.581 kilómetros de andenes

88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

El Sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad:

TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

TransMiCable: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.