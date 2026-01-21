El mensaje claro de Donald Trump a BYD, Xiaomi, Geely y otros fabricantes de carros chinos: ¿qué les espera a estas compañías?

En medio de la batalla comercial que libra Estados Unidos con otras naciones en la que el presidente de esa nación, Donald Trump, ha tomado medidas arancelarias, el sector automotriz ha sido uno de los más afectados.

Colombia se prepara para elevado registro de motocicletas en 2026: parque automotor superaría los 14 millones de motos

Donald trump Presidente de Estados Unidos Foto: GETTY IMAGES

Aranceles a Japón, al Reino Unido, a la Unión Europea, a Canadá y a México, entre muchas otras medidas y países, han sacudido el mercado, pues las diferentes fabricantes han tenido que reacomodar sus estrategias, trasladar sus plantas de producción, acoplar sus márgenes e ganancia e invertir en EE.UU. a cambio de mejores condiciones para seguir adelante con el negocio.

En este sentido, China, principal adversario de EE. UU. en temas económicos, percibe al país norteamericano como un territorio donde sus marcas no son bien recibidas y poco pueden hacer, caso contrario a lo que sucede con Tesla, que goza de buenos resultados en el gigante asiático.

De hecho, en el pasado se le impusieron aranceles de hasta el 100 % a los productos enviados al país del Tío Sam, lo que incluye a los vehículos, razón por lo que son escasas las unidades de origen chino que circulan por las vías de Estados Unidos.

A esto se le suma la resistencia de Trump a la electrificación y a los estímulos para renovar el parque automotor con nuevas tecnologías; sin embargo, la posición del mandatario estadounidense parece haber dado un giro que puede abrir las puertas a gigantes chinos como BYD, Geely o Xiaomi, grandes fabricantes de carros y líderes en diferentes mercados del mundo.

Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas

Estados unidos lanzó un mensaje claro a las grandes fabricantes chinas como BYD, Xioami o Geely. Foto: Getty Images

Justamente, en una discurso entregado por Trump en el Club Económico de Detroit, el presidente estadounidense dio la bienvenida a las fabricantes chinas, pero dejó clara una serie de condiciones para que puedan entrar al mercado norteamericano.

Allí Trump indicó que no tiene nada contra estas compañías, pero indicó que si quieren competir en Estados Unidos deberán fabricar allí sus autos y no traerlos desde China, algo que les permitiría contratar a estadounidenses y que jugaría en favor de la economía local.

De igual forma, calificó de interesante que compañías como BYD o Xiaomi comiencen a vender sus unidades en Estados Unidos para así dinamizar la oferta y permitir la competencia con las marcas americanas.

“Si quieren venir, construir una planta y contratarte a ti, a tus amigos y a tus vecinos, ¡genial! Me encanta. Que venga China, que venga Japón”, fueron las palabras de Trump para animar a las fábricas chinas.

Esta opción sería tentadora, más si se tiene en cuenta que compañías como BYD ya ha instalado fábricas de producción fuera de China en países como Hungría o Brasil, lo que les permite producir a menores costos y evitar así la carga arancelaria a la hora de exportar.

¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Movilidad sale al paso tras rumores que apuntaban a cambios en la restricción

Xiaomi es uno de los fabricantes más importantes del mercado chino. Foto: Suministradas por Xiaomi

De igual forma, no sería descabellado que los fabricantes opten por esta posibilidad, pues Estados Unidos es el segundo mercado automotriz más gran del del mundo, después del chino, algo que podría jugar a favor de los intereses del gigante asiático.

El ambiente parece estar acomodándose para que algún movimiento de este tipo se adelante en los próximos años; de hecho, durante la resiente edición del CES 2026, la conferencia de tecnología más importante del mundo que se celebró en Las Vegas, algunas compañías chinas, como Geely, estuvieron presentes y dejaron claro que están trabajando su ingreso al mercado norteamericano en los próximos años.