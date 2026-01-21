Vehículos

El mensaje claro de Donald Trump a BYD, Xiaomi, Geely y otros fabricantes de carros chinos: ¿qué les espera a estas compañías?

El presidente estadounidense parece haber cambiado su postura frente a algunos fabricantes chinos, pero dejó claras algunas condiciones para recibirlos en su país.

Camilo Eduardo Castro Cetina

21 de enero de 2026, 6:21 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a fabricantes de autos chinos como BYD o Xiaomi.
En medio de la batalla comercial que libra Estados Unidos con otras naciones en la que el presidente de esa nación, Donald Trump, ha tomado medidas arancelarias, el sector automotriz ha sido uno de los más afectados.

A esto se le suma la resistencia de Trump a la electrificación y a los estímulos para renovar el parque automotor con nuevas tecnologías; sin embargo, la posición del mandatario estadounidense parece haber dado un giro que puede abrir las puertas a gigantes chinos como BYD, Geely o Xiaomi, grandes fabricantes de carros y líderes en diferentes mercados del mundo.

Estados unidos lanzó un mensaje claro a las grandes fabricantes chinas como BYD, Xioami o Geely. Foto: Getty Images

Justamente, en una discurso entregado por Trump en el Club Económico de Detroit, el presidente estadounidense dio la bienvenida a las fabricantes chinas, pero dejó clara una serie de condiciones para que puedan entrar al mercado norteamericano.

Allí Trump indicó que no tiene nada contra estas compañías, pero indicó que si quieren competir en Estados Unidos deberán fabricar allí sus autos y no traerlos desde China, algo que les permitiría contratar a estadounidenses y que jugaría en favor de la economía local.

De igual forma, calificó de interesante que compañías como BYD o Xiaomi comiencen a vender sus unidades en Estados Unidos para así dinamizar la oferta y permitir la competencia con las marcas americanas.

“Si quieren venir, construir una planta y contratarte a ti, a tus amigos y a tus vecinos, ¡genial! Me encanta. Que venga China, que venga Japón”, fueron las palabras de Trump para animar a las fábricas chinas.

Esta opción sería tentadora, más si se tiene en cuenta que compañías como BYD ya ha instalado fábricas de producción fuera de China en países como Hungría o Brasil, lo que les permite producir a menores costos y evitar así la carga arancelaria a la hora de exportar.

De igual forma, no sería descabellado que los fabricantes opten por esta posibilidad, pues Estados Unidos es el segundo mercado automotriz más gran del del mundo, después del chino, algo que podría jugar a favor de los intereses del gigante asiático.

El ambiente parece estar acomodándose para que algún movimiento de este tipo se adelante en los próximos años; de hecho, durante la resiente edición del CES 2026, la conferencia de tecnología más importante del mundo que se celebró en Las Vegas, algunas compañías chinas, como Geely, estuvieron presentes y dejaron claro que están trabajando su ingreso al mercado norteamericano en los próximos años.

