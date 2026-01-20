¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Movilidad sale al paso tras rumores que apuntaban a cambios en la restricción

El mercado de carros eléctricos e híbridos en Colombia sigue en aumento y la tendencia hacia estas nuevas tecnologías está impulsada por ciertos beneficios.

Los carros híbridos enchufables permiten operar el vehículo en modo 100 % eléctrico, algo que no sucede con los híbridos ligeros. Foto: 123RF

Mejores condiciones tributarias, precios más llamativos en algunos trámites y no verse afectados por la restricción del pico y placa, en algunas ciudades como Bogotá o Medellín, han llevado a que este mercado tenga mejores números con el paso de los años.

De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), entre enero y diciembre de 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos, lo que representa un incremento del mercado del 115 % respecto al mismo periodo del año 2024.

En cuanto a los vehículos híbridos, entre enero y diciembre de 2025 se registraron 67.899 unidades con un crecimiento del 59 % respecto al mismo periodo del año 2024.

¿Se viene pico y placa para carros híbridos?

Aunque la imposición de pico y placa para carros híbridos ha sido cuestión de rumores en los últimos años, cabe señalar que el espectro en este segmento es bastante amplio, y que hay varias tecnologías que gozan de esta denominación, que podrían estar bajo la lupa de los gobiernos.

Según indicó la periodista Camila Zuluaga en Blu Radio, la Alcaldía de Bogotá estaría analizando la imposición de pico y placa para vehículos híbridos no enchufables, medida que afectaría la dinámica de la industria en la capital, si se tiene en cuenta el alto volumen de ventas que tiene este tipo de automóviles.

“Supimos que la Alcaldía de Bogotá estaría poniendo sobre la mesa que los vehículos híbridos, no enchufables, pierdan el beneficio de la exención del pico y placa. (…) Nosotros nos contactamos con la Alcaldía de Bogotá para preguntarles: ‘Mire, tenemos esta información, ¿lo están evaluando o no?’. No nos dicen ni que sí, ni que no. No confirman, pero no niegan. Entonces, si usted no confirma y no niega, quiere decir que esta sí es una posibilidad de que les pongan pico y placa a los vehículos híbridos no enchufables”, dijo Zuluaga en la mencionada cadena radial.

¿Qué respondió la Alcaldía de Bogotá?

Al respecto, la propia Secretaría de Movilidad le indicó a SEMANA que, en este momento, la Alcaldía de Bogotá no contempla ningún cambio en la movilidad de este tipo de vehículos.

“La medida de pico y placa para vehículos híbridos no se está evaluando. En el Plan de Desarrollo: Bogotá Camina segura 2024 - 2027 está la excepción y no se puede modificar”, señaló.

Desde diferentes sectores han solicitado la diferenciación de los vehículos híbridos a la hora de contemplar diferentes restricciones como el pico y placa. Foto: Getty

Híbrido ligero o mild hybrid (MHEV)

Ante esta posibilidad, la duda de quienes adquirieron vehículos híbridos no enchufables radica en el tipo de tecnología que tengan sus autos y es allí que la diferenciación de estas es clave, pues entra a jugar la denominación mild hybrid (MHEV) o híbrido ligero, lo que algunos han llamado “híbridos de mentiras”.

Aunque la Alcaldía de Bogotá confirmó que no habrá cambio alguno al pico y placa, es clave entender cómo funcionan estos vehículos; en este caso, el microgenerador que incorporan brinda asistencias en temas puntuales como el arranque o la conducción en pendientes, y no permite que el auto opere en modo 100 % eléctrico, alejándolo del propósito inicial, que es generar cero emisiones.

Híbridos enchufables: ¿cómo operar?

Al otro lado se encuentran los híbridos enchufables, vehículos que combinan un motor eléctrico y un motor de gasolina (PEHV), lo que los lleva a funcionar en modo 100 % eléctricos por muchos más kilómetros, lo que aporta en la disminución de emisiones.

¿Qué pasa con los híbridos de rango extendido?

De igual forma, los híbridos de rango extendido permiten desarrollar una tecnología en la que el motor a combustión solo se dedica a cargar la batería eléctrica, algo bastante funcional, pues el auto siempre será impulsado por el motor eléctrico.

El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios. Foto: Getty

Cabe señalar que en el pasado, el exministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, había acuñado la expresión “híbridos de mentiras” para referirse a los autos que no pueden funcionar en modo eléctrico y que emplean un microgenerador de apoyo.

En esa oportunidad lo hizo en el marco de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, en la que cuestionó que este tipo de vehículos aprovechan los beneficios tributarios sin aportar significativamente a los objetivos ambientales.

“Es que lo que se encontró por parte de la Dian (Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales) es que esos híbridos no eran realmente de transición energética. Son más consumidores de gasolina que de generación de energía eléctrica. En la práctica era una trampa al sistema aduanero que estaba recibiendo un estímulo que no corresponde a la realidad y simplemente lo que se está diciendo es que estos híbridos, que son de mentira, llevémoslos al IVA (Impuesto al Valor Agregado) general”, dijo en septiembre de 2024 el exministro Bonilla.