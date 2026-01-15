Vehículos

Los 20 carros eléctricos más vendidos durante 2025 en Colombia: los chinos dominan el mercado

El segmento de los vehículos eléctricos sigue creciendo en el país: en 2025 registró un incremento del 115 % frente a los números obtenidos en 2024.

Camilo Eduardo Castro Cetina

15 de enero de 2026, 1:32 p. m.
Las marcas de origen chino dominan el mercado de los carros eléctricos en Colombia.
Las marcas de origen chino dominan el mercado de los carros eléctricos en Colombia. Foto: Getty Images

La Andi y Fenalco presentaron el informe sobre la venta de carros eléctricos en 2025 en el cual quedó en evidencia el crecimiento que ha tenido este segmento dentro del mercado colombiano.

Los carros eléctricos siguen ganando terreno en el mercado colombiano. Foto: 123RF

Según las cifras del RUNT recopiladas por ambos gremios, en diciembre del 2025, la venta de vehículos eléctricos registró 3.234 unidades, lo que significó un crecimiento del 67 % respecto al mismo mes de 2024.

Estos números indican que del total de los vehículos vendidos en el último mes del año, el 11 % correspondió a autos eléctricos.

De igual forma, en el segmento de vehículos eléctricos, los SUV, automóviles y pick ups fueron los más vendidos, siendo Villavicencio, Manizales y Rionegro, las ciudades donde se presentó el mayor incremento de matriculas con un incremento del 450 %, 390 % y 350 %, respectivamente.

De acuerdo con el informe, en total, entre enero y diciembre de 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos, presentando un incremento del mercado del 115 % respecto a los resultados obtenidos en 2024.

Durante los últimos tres años, diciembre ha sido el mes en el que más se registran ventas de carros eléctricos; sin embargo, lo logrado en 2025 es para destacar, pues mientras en el último mes de 2023 se matricularon 493 unidades, en el pasado diciembre se registraron 3.234 vehículos de esta tecnología.

Marcas de carros eléctricos más vendidas en diciembre

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes diciembre fueron: Byd, Chery, Gac, Volvo y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 50,8 %, 10,6 %, 6,6 %, 4,3 % y 4,2 % representando el 76,6% del total de vehículos eléctricos matriculados en el último mes del año.

BYD fue la marca de carros eléctricos más vendida en diciembre de 2025. Foto: BYD / API
  1. BYD: 1.642 unidades.
  2. CHERY: 344.
  3. GAC: 215.
  4. VOLVO: 138.
  5. CHEVROLET: 137.
  6. JAC: 90.
  7. KIA: 81.
  8. FAW: 74.
  9. BMW: 68.
  10. ZEEKR: 51.
  11. MERCEDES BENZ: 32.
  12. DONG FENG: 31.
  13. MINI: 30.
  14. DONGFENG: 30.
  15. RENAULT: 28.
  16. GREAT WALL: 22.
  17. CHANGAN: 19.
  18. TOYOTA: 18.
  19. JMC: 18.
  20. TG: 17.

Marcas de carros eléctricos más vendidas en 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y diciembre fueron: Byd, Kia, Chery, Volvo y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden 52,4 %, 6,1 %, 6,1 %, 5,7 % y 3,9 % representando el 74,2% del total de vehículos eléctricos matriculados el año 2025.

  1. BYD: 10.327 unidades.
  2. KIA: 1.212.
  3. CHERY: 1.194.
  4. VOLVO: 1.118.
  5. CHEVROLET: 777.
  6. BMW: 484.
  7. FAW: 470.
  8. JAC: 467.
  9. GAC: 432.
  10. RENAULT: 361.
  11. MG: 291.
  12. ZEEKR: 282.
  13. MINI: 241.
  14. DONGFENG: 200.
  15. CHANGAN: 187.
  16. MERCEDES BENZ: 172.
  17. JMC: 138.
  18. TG: 134.
  19. AUDI: 132.
  20. GREAT WALL: 120.

Los carros eléctricos más vendidos en diciembre de 2025

En el mes de diciembre las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 26,2 %, Byd Seagull con el 12 %, Chery Icar con el 9,7 %, Gac Aion con el 6,6 % y Byd Yuan Plus con el 5,8 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 60,3% del total de vehículos eléctricos matriculados en el último mes del año.

BYD lidera el mercado y se quedó con los tres primeros lugares del conteo de eléctricos más vendidos en Colombia durante 2025. Foto: Getty Images
  1. BYD YUAN UP: 848.
  2. BYD SEAGULL: 387.
  3. CHERY ICAR: 313.
  4. GAC AION: 213.
  5. BYD YUAN PLUS: 189.
  6. VOLVO EX30: 117.
  7. JAC HFC: 80.
  8. BYD SEALION: 72.
  9. CHEVROLET CAPTIVA: 71.
  10. FAW BESTUNE: 69.
  11. BMW IX: 58.
  12. BYD SONG PLUS: 58.
  13. CHEVROLET SPARK: 57.
  14. KIA EV5: 52.
  15. BYD IDOLPHIN: 42.
  16. CHERY EQ7: 31.
  17. DONG FENG DFM: 31.
  18. RENAULT KWID: 28.
  19. KIA EV3: 26.
  20. ZEEKR 7X: 26

Los carros eléctricos más vendidos en 2025

Entre enero y diciembre las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 26,6 %, Byd Seagull con el 14,2 %, Byd Yuan Plus con el 5,0 %, Chery Icar con el 5,0 %, y Volvo Ex30 con el 4,5 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 55,4% del total de vehículos eléctricos matriculados en el año 2025.

  1. BYD YUAN UP: 5.256 unidades.
  2. BYD SEAGULL: 2.809.
  3. BYD YUAN PLUS: 991.
  4. CHERY ICAR: 982.
  5. VOLVO EX30: 884.
  6. KIA EV5: 875.
  7. BYD SEALION: 612.
  8. BMW IX: 445.
  9. FAW BESTUNE: 436.
  10. CHEVROLET SPARK: 430.
  11. GAC AION: 413.
  12. JAC HFC: 351.
  13. BYD SONG PLUS: 322.
  14. RENAULT KWID: 303.
  15. KIA EV3: 294.
  16. CHERY EQ7: 212.
  17. MG 4: 201.
  18. ZEEKR X: 193.
  19. CHEVROLET EQUINOX: 128.
  20. AUDI Q6: 121

