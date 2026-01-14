Vehículos

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

No tener al día la revisión técnico-mecánica da para inmovilización del vehículo y una multa que supera los 600.000 pesos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

14 de enero de 2026, 1:37 p. m.
La revisión técnico-mecánica es obligatoria para cualquier vehículo que transite por las vías del país.
La revisión técnico-mecánica es obligatoria para cualquier vehículo que transite por las vías del país.

Uno de los requisitos obligatorios para poder movilizar cualquier vehículo por las vías de Colombia es la revisión técnico-mecánica, procedimiento cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de siniestros en las carreteras.

La revisión técnico-mecánica es obligatoria para cualquier vehículo que circule en Colombia.

Con la llegada del 2026, las tarifas para diligenciar este certificado tuvieron un ajuste del 6 %, razón por la que los conductores tendrán que alistar el bolsillo pues el aumento será inminente para este nuevo año.

Para que los propietarios y conductores de vehículos y motocicletas tengan claridad sobre cómo se calcula el precio de este certificado, la norma señala que se debe tener en cuenta el tipo de vehículo, el tipo de servicio y la antigüedad del automotor.

De igual forma, es preciso señalar que el precio final incluye los costos de revisión, IVA, RUNT, SICOV, por lo que la tarifa no debe variar según el Centro de Diagnóstico Automotriz donde se realice el trámite.

Precio de la revisión técnico-mecánica 2026 para motos

  • Modelos 2024 al 2026: $220.298
  • Modelos 2019 al 2023: $220.598
  • Modelos 2010 al 2018: $220.898
  • Modelos 2009 hacia atrás: $220.598

Precio de la revisión técnico-mecánica 2026 para vehículos livianos particulares

Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros
No tener la revisión técnico mecánica da para una multa que puede llegar al millón de pesos, incluido la tarifa de patios y grúa.
  • Modelos 2024 al 2026: $335.198
  • Modelos 2019 al 2023: $335.498
  • Modelos 2010 al 2018: $335.898
  • Modelos 2009 hacia atrás: $335.498

Precio de la revisión técnico-mecánica para vehículos livianos de servicio público

  • Modelos 2024 al 2026: $334.598
  • Modelos 2019 al 2023: $334.898
  • Modelos 2010 al 2018: $335.198
  • Modelos 2009 hacia atrás: $334.898

Precio de la revisión técnico-mecánica para vehículos pesados particulares

  • Modelos 2024 al 2026: desde $476.285
  • Modelos 2019 al 2023: desde $476.485
  • Modelos 2010 al 2018: hasta $477.285
  • Modelos 2009 hacia atrás: desde $476.485

Precio de la revisión técnico-mecánica para vehículos pesados de servicio público

  • Modelos 2024 al 2026: desde $476.285
  • Modelos 2019 al 2023: desde $476.485
  • Modelos 2010 al 2018: hasta $477.285
  • Modelos 2009 hacia atrás: desde $476.485

¿Qué verifican en la revisión técnico-mecánica?

  1. Estado de la carrocería
  2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes
  3. Funcionamiento del sistema mecánico
  4. Funcionamiento del sistema eléctrico
  5. Dirección
  6. Suspensión
  7. Estado de los frenos
  8. Llantas
  9. Vidrios 

¿Qué tipo de vehículos deben realizar la revisión técnico-mecánica?

  • Vehículos livianos hasta de 3.5 toneladas.
  • Vehículos pesados superiores a 3.5 toneladas o que tengan doble llanta en el eje trasero.
  • Vehículos tipo motos como motocicletas, motociclos, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos. 

¿Cada cuánto se hace la revisión técnico-mecánica?

La periodicidad con que un vehículo debe pasar por la revisión se ha definido en función del tipo de servicio que presta:

  • Servicio público, escolar y de turismo: La primera revisión debe hacerse dos años contados a partir de la fecha de matrícula. Luego, cada año.
Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros
La revisión técnico mecánica tuvo un incremento del 6 % en sus precios para 2026.
  • Servicio particular: La primera revisión debe hacerse seis años contados a partir de la fecha de matrícula. Después, anualmente.
  • Motocicletas: La primera revisión debe hacerse dos años contados a partir de la fecha de matrícula. Posteriormente, cada año.

¿De cuánto es la multa por no tener la revisión técnico-mecánica?

La multa por no tener la revisión técnico-mecánica al día está contemplada en el Código Nacional de Tránsito bajo la infracción C35, donde se deja claro que no tener el certificado renovado o vigente, dará para una un comparendo que rodea los $ 633.200; además, el vehículo será inmovilizado y el conductor tendrá que asumir los costos por transporte en grúa y por parqueadero en los patios de las respectivas oficinas de tránsito.

Noticias Destacadas