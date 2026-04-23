Tecnomecánica en Colombia: el dato clave que frena multas y que casi nadie conoce

La revisión técnico-mecánica es un trámite obligatorio que deben realizar todos los propietarios de vehículos en el país. No cumplir con el procedimiento puede acarrear sanciones y multas para los conductores.

El abecé de la regulación a motos y patinetas eléctricas: ¿Necesitan SOAT para circular?

Muchas personas desconocen en qué casos pueden salvarse de un comparendo por no tener la revisión actualizada. Las sanciones solo aplican si el vehículo en cuestión está en circulación.

Es decir, si el carro no se encontraba en tránsito, no lo pueden multar a pesar de no contar con una revisión técnico-mecánica vigente. El Ministerio de Transporte indica que las sanciones no se pueden imponer solo por revisar la información de un automotor en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

“La imposición de sanciones administrativas por el incumplimiento de tales condiciones solo resulta jurídicamente procedente si se constata que el vehículo se encontraba transitando al momento de la infracción”, señala el Ministerio de Transporte.

Las autoridades deben tener evidencia específica de que el vehículo estaba en circulación, según quedó explicado en el radicado oficial MT No. 20251341613391.

La inspección se realiza para garantizar la seguridad del vehículo. Foto: Superintendencia de Transportes

“Solo resulta procedente cuando en control operativo en vía por agentes de tránsito, incluido con uso de dispositivos móviles, o a través Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito, se determina que un vehículo se encuentra transitando (no parqueado) sin revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o sin las adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes”, expresa el radicado No. 20251341613391.

En un control de tránsito, las autoridades tienen la competencia para pedir los documentos obligatorios de cada vehículo, como el Soat y la revisión técnico-mecánica. No contar con estos requisitos acarrea multas que alcanzan la cifra de un salario mínimo, es decir, $1.750.905 COP.

Evite multas de hasta $10 millones: las dos prendas que ahora exige la ley para motos y patinetas eléctricas

¿Quiénes no deben hacer la revisión técnico-mecánica en 2026?

A pesar de ser un trámite obligatorio, la ley da un plazo de cinco años para que los carros nuevos realicen la primera inspección. Los vehículos particulares modelo 2023, 2024, 2025 o 2026 todavía no tienen que cumplir con la obligación.

Para los de servicio público y motocicletas, la primera revisión debe realizarse dos años después de la fecha de matrícula. Luego, los propietarios deberán hacerlo de manera anual.