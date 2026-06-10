Invasión de motos: Colombia entra en el top 10 de los países con mayores ventas en el mundo

Unas por otras. Las dificultades de movilidad en las principales ciudades de Colombia y, podría decirse, medidas como el pico y placa para los carros se convierten en un impulso para la venta de motos.

Colombia entró al top 10 global en venta de motos, al subir al puesto 10, con 1,1 millones de unidades vendidas en 2025. Se trataría de una de las mayores tasas de penetración del mundo, según el análisis sectorial realizado por los economistas de Bancolombia. “Ya son 21.165 unidades por cada millón de habitantes, cifra superada solo por Vietnam, Tailandia e Indonesia”, evidencia el informe.

Los expertos, en la revisión que realizaron, evidencian que “el sector lidera el crecimiento industrial, con expansiones superiores al 30 %, muy por encima del desempeño de la manufactura total del país”.

Para los economistas de Bancolombia, la demanda es el motor que dinamiza la venta de motos, puesto que “la capacidad instalada se ha fortalecido rápidamente, alcanzando hasta 1,6 millones de unidades anuales, lo que permite absorber la demanda”, argumentan.

Ventas de motos a junio de 2024 Foto: Andi / Fenalco

Según las estadísticas recabadas por el equipo de investigaciones de Bancolombia, el mercado mantiene un crecimiento acelerado y competitivo, con ventas que crecen a un ritmo cercano al 38 %, si se tienen en cuenta los meses transcurridos en 2026.

El liderazgo en ventas lo tiene Bajaj, pero también se evidencia un fuerte dinamismo de marcas tradicionales y nuevos jugadores en el mercado, según destaca el informe.

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Proyección optimista

El análisis incluyó también proyecciones para el total del año, las cuales están además impregnadas de optimismo. Para los investigadores, el mercado mantendría un crecimiento sólido en este año. Los cálculos apuntan a que las ventas en esta anualidad superarían los 1,36 millones de unidades, lo que implicaría un crecimiento del 21,1 % frente al año anterior.

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Todo ello porque los analistas vislumbran una demanda estructural muy fuerte, impulsada además por una serie de facilidades para acceder a financiamiento y por la productividad que implica una motocicleta: menor tiempo de desplazamiento, ahorro en combustible y no pago de peajes.

Cada vez hay más facilidad para adquirir una moto Foto: RaeLi - stock.adobe.com

Entre tanto, el impulso a la industria se produce porque, según las cifras de la Andi, gremio de empresas, cerca del 90,8 % de las motocicletas que circulan en el país son manufacturadas a nivel local.

No en vano, mientras la producción real manufactura se expandió a un ritmo de 1,9 % en 2025, el segmento de motos lo hizo al 30 %, destaca el informe de Bancolombia.

Igualmente, el documento subraya que los colombianos prefieren las motos de bajo y medio cilindraje. Es así como, las unidades entre 101 y 125 centímetros cúbicos lideran el mercado, con el 47 %, mientras que las que van de 151 a 200 cc participan con un 27 %. Tales estadísticas llevan a recordar que en el país se aplicó un subsidio al Soat para ese segmento: menos de 200 cc, mientras que de ese rango en adelante fue incrementado el costo del seguro obligatorio.

Los analistas de Bancolombia estiman que en 2026 el crecimiento será en todos los segmentos, pero habría mayor dinamismo en las motos de gama media, teniendo en cuenta la tendencia aspiracional en la compra.

Las nuevas tarifas del SOAT fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Foto: Getty / Montaje Semana