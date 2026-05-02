Paloma Valencia anuncia proyecto que beneficiará a los motociclistas en Colombia: “El Estado se hará cargo del pago”

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, sigue de correría por el país, en medio de la campaña previa a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se desarrollarán en Colombia el próximo 31 de mayo.

“Lo más duro de hacer política son los sacrificios que implica”: Paloma Valencia tras contar una anécdota con su hija

En su más reciente visita a la ciudad de Pereira, la senadora y candidata presidencial planteó una propuesta que, sin duda, beneficiará a todos los motociclistas del país frente al pago de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

“Hemos venido a decirles aquí, desde Pereira, a todos los moteros de Colombia, que para las motos hasta 250 centímetros cúbicos, el Estado se hará cargo del pago del Soat y que quedan liberados de ese pago”, señaló la candidata.

Valencia explicó que, independientemente de que se excluya del pago a las personas que tienen una motocicleta hasta ese cilindraje, la idea es que sigan cubiertos en salud ante algún accidente de tránsito.

“Aquí tenemos ya, y lo quiero mostrar, el proyecto de ley que vamos a radicar la semana entrante en el Congreso de la República, para exonerar del pago a las motos de hasta 250 centímetros cúbicos”, resaltó la candidata.

Explicó que igual se garantizará que “el Estado pague ese Soat, que hay una garantía de que no importa que haya un accidente, el colombiano va a ser atendido, va a ser llevado al hospital”.

“Esta es la manera de cumplirles a los colombianos que quieren tener su moto, que quieren transportar a su familia, de cumplirles a los campesinos que tienen hoy la moto en vez del caballo”, resaltó la aspirante desde Pereira.

“Los informales van a tener oportunidades”: Paloma Valencia envió mensaje en el Día del Trabajo

La candidata presidencial viene recorriendo distintas regiones del país para dar a conocer sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, en las que se resaltan temas de empleo, seguridad, entre otras.

En materia laboral, precisamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la candidata envió un mensaje especial a las personas que se encuentran hoy en la informalidad.

“Hoy, Día del Trabajador, quiero hablarte a ti: en mi gobierno no vas a estar solo. Los informales van a tener oportunidades y el reconocimiento que siempre han merecido”, manifestó Paloma Valencia este viernes.

Este es el acuerdo programático entre el Partido Liberal y Paloma Valencia

Dentro de las propuestas que ha priorizado la candidata, está precisamente un enfoque diferenciado para los informales, con el objetivo de destinar créditos accesibles que permitan que salgan de la pobreza.