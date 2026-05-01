Gustavo Petro hizo comentario sobre la sensación que le produce estar en la Casa de Nariño: “Saldré corriendo”

Más de una hora duró el discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, en Medellín este 1 de mayo, Día del Trabajo, en el cual remarcó su postura a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo.

Y una ‘revelación’ no pasó desapercibida para los asistentes a la manifestación convocada por su Gobierno.

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Tiene que ver con la sensación que, según él, tiene sobre su estadía en la Casa de Nariño. Petro sañoló que “no le gusta mucho” y que una vez termine su mandatario el 7 de agosto de este año “saldrá corriendo”.

Lo hizo mientras mencionaba su polémica propuesta de asamblea nacional constituyente: “La recolección de firmas, que son cinco millones de firmas, para entregarle al Congreso de la República, el nuevo elegido, el día de mi último discurso como presidente de la República, el 20 de julio de este año, ya con nuevo gobierno electo y a 17 días de salir de casa de Nariño, que no me gusta mucho, saldré corriendo”.

El presidente Gustavo Petro durante un evento en Medellín, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. Foto: Presidencia

Y manifestó que espera que una vez salga de la Casa de Nariño se realice una “manifestación llena de los pueblos de Colombia, allá en el centro de Bogotá. Hoy se constituyen en toda Colombia o en todos los municipios los comités por la constituyente”.

Esa declaración va de la mano con lo que dijo el jueves de esta semana, en medio de una agenda regional que adelantó Gustavo Petro en el departamento de La Guajira.

Desde esa zona del país expresó: “No sé dónde voy a dormir el 7 de agosto”.

El presidente Gustavo Petro hizo una inesperada confesión sobre su salida de la Casa de Nariño: “No sé dónde voy a dormir”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/D3PFXdfgVt — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2026

Además, desde La Guajira detalló los pormenores que traerá el proyecto de convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

“No importa que se acabe el 7 de agosto, no importa, podemos continuar. No para hacer un continuismo, que no sirve, sino para profundizar más las transformaciones”, dijo en ese evento del Gobierno.

Y agregó: “Errores que hemos cometido, son ciertos, pero se debe garantizar más éxitos en el futuro, capaces de las reformas. Problemas que yo mismo he tenido”.

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“Quiero invitar a Colombia a no cambiar la Constitución de 1991, ya que es democrática y favorable. No estamos hablando de cambiar la Constitución, sino de añadirle a la actual dos grandes capítulos de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso y el capítulo de la lucha anticorrupción para vencer esa enfermedad”, puntualizó Petro.