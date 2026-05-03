Miguel Díaz-Canel le envía mensaje a Gustavo Petro, que rechazó posible operación militar de Estados Unidos

Las amenazas de agresión militar de Donald Trump contra Cuba han alcanzado un nivel peligroso y sin precedentes, según denunció el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que reaccione.

Gustavo Petro expone su postura sobre tensiones entre Estados Unidos y Cuba, tras amenaza de posible intervención militar

El mandatario estadounidense reiteró su amenaza de “tomar el control” de Cuba el viernes durante un discurso en Florida, sugiriendo que un portaaviones estadounidense podría hacer escala allí “de regreso de Irán”.

Al respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, había escrito un mensaje rechazando la posibilidad de una incursión militar de Estados Unidos sobre la isla.

No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica.



Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse.



Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país.



El continente americano vivirá en paz si nadie… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 2, 2026

“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse. Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país”, dijo Petro.

“El continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás. Este continente es el continente de la Libertad y no de las invasiones. Honor a José Martí y a las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe”, continuó.

Miguel Díaz-Canel no tardó en responderle y envió un mensaje a través de la red social X.

Mensaje emitido por Miguel Díaz-Canel Foto: X/@DiazCanelB

Según el jefe de Estado cubano, una intervención militar estadounidense tendría como objetivo principal “satisfacer” los intereses de la comunidad cubana en el exilio en Florida.

Las declaraciones de Donald Trump en Florida, hogar de la mayor diáspora cubana, se produjeron apenas unas horas después de que firmara una orden ejecutiva, endureciendo las sanciones contra La Habana y las entidades que colaboran con la isla caribeña.

“Vamos a tomar Cuba casi de inmediato”: Trump habló sobre rendición y portaviones en evento público

El magnate republicano, que desde principios de año aplica una política de máxima presión contra la isla comunista, considera que Cuba sigue representando una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla desde enero, permitiendo la entrada al país únicamente a un petrolero ruso.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

Hace algunos días, una marcha realizada frente a la embajada estadounidense en La Habana denunció las amenazas de agresión provenientes del gobierno de Trump.

En la manifestación participaron, entre otros dirigentes cubanos, Díaz Canel y el expresidente Raúl Castro, de 94 años.

“La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de Estados Unidos, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”, dijo Díaz-Canel.

Con información de AFP y Europa Press*