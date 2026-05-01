“Vamos a tomar Cuba casi de inmediato”: Trump habló sobre rendición y portaviones en evento público

El presidente Donald Trump pareció bromear durante su discurso en el Forum Club de Palm Beach, Florida, el 1 de mayo, diciendo que Estados Unidos “tomaría el control” de Cuba “casi de inmediato”, mientras saludaba a los asistentes, entre ellos el exdiputado Dan Mica.

Donald Trump le dice al Congreso que la guerra contra Irán ha “terminado”

“Y él es originario de un lugar llamado Cuba, del que tomaremos posesión casi de inmediato”, dijo Trump.

“Cuba tiene problemas. Primero solucionaremos uno. Me gusta terminar el trabajo”, continuó.

🚨#BREAKING: President Donald Trump has announced that the United States will be taking control of Cuba almost immediately pic.twitter.com/HDjNjQBfu3 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 2, 2026

A continuación, Trump improvisó sobre una hipotética demostración de fuerza estadounidense.

“De regreso de Irán, tendremos uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo”, dijo. “Lo haremos llegar, detenerse a unos 90 metros de la costa y dirán: ‘Muchas gracias, nos rendimos’”.

Trump plantea la retirada de tropas estadounidenses de dos países de Europa y genera polémica

La noticia llega después de que ordenara imponer nuevas sanciones, destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1 de mayo convocó a una manifestación para “defender la patria” y denunciar las amenazas de agresión militar estadounidense.

El presidente considera que la isla comunista, ubicada a 150 km de la costa de Florida, sigue representando una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

Y en una subida de tono, Trump dijo a última hora del viernes, desde Florida, que podría hacer que un portaviones estadounidense, “de regreso desde Irán... se detenga a unas 100 yardas (90 metros) de la costa”, frente a la isla caribeña.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó las nuevas sanciones y calificó el bloqueo como “genocida” en un mensaje en X.

“Hoy, el gobierno de #EEUU ha anunciado nuevas medidas coercitivas que refuerzan el brutal #BloqueoGenocida, como evidencia de su pobreza moral...”, escribió Díaz-Canel en X.

“Nadie honesto puede aceptar la excusa de que #Cuba sea una amenaza para ese país”, agregó, señalando a Washington de tener una “conducta intimidatoria y arrogante”.

Un F-18 abordo del portaviones USS Abraham Lincoln Foto: Captura X @CENTCOM

Estados Unidos impuso a principios de año nuevas sanciones a Cuba y amenazó con aranceles a los países que enviaran combustible a la isla, provocando que México, por ejemplo, cortara el suministro, después del desabastecimiento provocado por el bloqueo del petróleo venezolano, que gestiona ya Washington.

Con información de AFP*