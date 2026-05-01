Donald Trump le dice al Congreso que la guerra contra Irán ha “terminado”

El presidente Donald Trump dijo este viernes, a los líderes del Congreso, que las “hostilidades” con Irán han “terminado”, cumpliendo así con el plazo crítico de 60 días establecido por una ley destinada a limitar el uso no autorizado de la fuerza militar.

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El mandatario hizo el anuncio en un intento por apaciguar la disputa sobre la necesidad de que el Congreso apruebe el conflicto, según el medio de noticias Politico y CBS News.

“No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026″, escribió el presidente en cartas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al senador republicano Chuck Grassley, presidente pro tempore del Senado.

Donald Trump y Masoud Pezeshkian. Foto: Getty Images

“Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, habría asegurado el presidente norteamericano después de más de dos meses de conflicto.

La carta pretende contener una disputa cada vez más intensa en el Capitolio, donde Trump afronta el riesgo de ver debilitado el respaldo republicano mientras el conflicto entra en su segundo mes sin una hoja de ruta definida para concluirlo.

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Sin embargo, la postura de la Casa Blanca difícilmente será aceptada por los demócratas y por ciertos sectores republicanos, que sostienen que la administración debería poner fin a la campaña ahora que ha llegado a una etapa decisiva.

La misiva surge en un contexto marcado por la paralización de las conversaciones y por el persistente cerco militar sobre los puertos iraníes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP / Adobe stock

Antes de abandonar la Casa Blanca con destino a Florida el viernes, el mandatario comentó ante los medios que había entregado a Irán “una propuesta final”, aunque manifestó su escepticismo respecto a la posibilidad de concretar un pacto con el gobierno “desorganizado” de la nación.

“Han avanzado, pero no estoy seguro de que lleguen a la meta”, dijo. “Diría que no estoy contento… Quieren llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho”.

Cabe recordar que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se enfrentó repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán.

Al presentarse ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Hegseth afirmó al comienzo de la sesión que el principal desafío son “las palabras derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, testifica durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado el 30 de abril de 2026 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en Washington, D. C. Foto: Getty Images

El representante Adam Smith, el demócrata de más alto rango del comité, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y “el plan para alcanzar nuestros objetivos”.