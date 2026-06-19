Suiza confirmó la postergación de las conversaciones previstas este viernes, 19 de junio, entre Irán y Estados Unidos para concretar su acuerdo, al tiempo que las hostilidades continúan en Líbano, y Teherán avisó de que responderá a cualquier vulneración de lo pactado.

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“Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, [y los mediadores] Catar y Pakistán, fueron pospuestas”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo en un comunicado, sin precisar una nueva fecha.

Unas horas antes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había cancelado su viaje desde Washington.

Donald Trump había firmado un memorando de entendimiento con Irán Foto: AP, Adobe

Tras la firma esta semana de un acuerdo marco entre Washington y Teherán, las conversaciones tenían el objetivo de empezar a negociar en detalle, para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las hostilidades han causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, el otro frente de la guerra, y han sacudido la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, fundamental para el tránsito de hidrocarburos.

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El acuerdo marco otorga 60 días para concluir las negociaciones, que debían comenzar este viernes con una ceremonia en un hotel de lujo en Bürgenstock, una montaña con vistas al lago de Lucerna.

Sin embargo, JD Vance, representante de Estados Unidos, pospuso su viaje, al igual que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuya mediación ha sido decisiva.

Uno de los puntos más afectados es el estrecho de Ormuz Foto: Getty Images

“La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible. Por el momento, el vicepresidente no partirá esta noche”, anunció la Casa Blanca.

El acuerdo marco fue firmado el miércoles electrónicamente por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y por el estadounidense Donald Trump durante una recepción en el palacio de Versalles, en Francia.

El negociador jefe iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, avisó de que Teherán dará una “respuesta firme” en caso de “violación” del protocolo de acuerdo o de “demandas excesivas”.

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Israel permanecerá en el Líbano

Israel permanecerá en Líbano “el tiempo necesario” y “hará pagar un precio muy alto” al movimiento proiraní tras la muerte de cuatro soldados israelíes, afirmó este viernes el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Pese a que el reciente acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán prevé el fin de las hostilidades en Líbano, Netanyahu recalcó que su ejército “permanecerá en la zona de seguridad en el sur”, que ocupa actualmente, “el tiempo necesario”, a fin de “proteger a las localidades del norte” de Israel, del otro lado de la frontera.

El ministro de Defensa, Israel Katz, avisó por su lado de que el Estado hebreo dará una “respuesta considerable” a cualquier ataque de Hezbolá, apadrinado por Irán. El movimiento indicó que se mantendrá “vigilante”.