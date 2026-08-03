Keiko Fujimori confirma que los militares estarán en las calles de Perú en los “próximos días”

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aseguró que en los “próximos días” efectivos de las Fuerzas Armadas van a estar desplegados en las calles para reforzar las labores de control y seguridad de la Policía, en un momento en el que el país viene arrastrando una grave crisis de seguridad.

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“En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, ha adelantado en un vídeo publicado en las últimas horas en sus redes sociales, en línea con las promesas que hizo durante la campaña que, esta vez sí, le ha llevado hasta la presidencia después de tres intentos fallidos.

Asimismo, ha trasladado que los militares también serán desplegados en los centros penitenciarios del país para reforzar la seguridad, después de un acuerdo alcanzado recientemente en una reunión de gabinete.

Fujimori ha reafirmado que la lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana será uno de los ejes prioritarios de su Gobierno.

De igual forma, se ha comprometido con la reconstrucción de las regiones del departamento de Junín afectadas por el terremoto de mediados de julio y la gestión del fenómeno de El Niño.

Cabe recordar que el nuevo gobierno de Keiko Fujimori anunció que Perú avanza hacia su incorporación al Escudo de las Américas, la alianza conservadora liderada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir al crimen transnacional.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Perú, de 34 millones de habitantes, atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000). Los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.

Fujimori, que prometió un gobierno de mano dura contra el crimen, expresó antes de asumir el martes como mandataria su deseo de ingresar a la iniciativa regional.

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“Continuaremos los avances alcanzados con (…) nuestra incorporación al Escudo de las Américas”, dijo el canciller Carlos Espá ante diplomáticos locales y la prensa en una ceremonia de inauguración de su gestión en la sede de la Cancillería, en Lima.

Dijo que una de sus prioridades será “la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción”. “Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico”, agregó.

#ATENCIÓN| El canciller Carlos Espá anunció que el Perú se incorporará al Escudo de las Américas, en línea con lo adelantado por la presidenta Keiko Fujimori. pic.twitter.com/1W6Yd7iibi — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 31, 2026

En ese contexto, Perú expulsó en las últimas horas a tres ciudadanos venezolanos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua y los envió a su país, informó el gobierno.

Los tres extranjeros fueron trasladados esposados a Caracas en un avión de la Fuerza Aérea del Perú, que salió del aeropuerto militar del puerto del Callao.

Edinson Agustín Barrera (alias Catire), Rodysnimel Alcántara y José Zorrilla (alias Rafa) habían cumplido condenas en Perú por delitos vinculados a la criminalidad organizada.

*Con información de AFP.