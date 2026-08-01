Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú y otras seis noticias internacionales de la semana

Después de tres intentos fallidos, Keiko Fujimori finalmente alcanzó la presidencia de Perú y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país en sus 250 años de historia republicana. La investidura, celebrada el martes en Lima, reunió a varios jefes de Estado, delegaciones internacionales y representantes de distintos Gobiernos, entre ellos el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.

La ceremonia estuvo lejos de ser una jornada de unidad nacional. Mientras que Fujimori juraba ante el Congreso, cientos de manifestantes se concentraban en los alrededores del recinto y varios congresistas abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. La oposición mantiene vivos los cuestionamientos por el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos, corrupción y abuso de poder durante su mandato (1990-2000).

Keiko Fujimori jura como presidenta de Perú y da inicio a un nuevo gobierno

La nueva mandataria asume el poder en un país profundamente dividido. En la segunda vuelta se impuso por apenas 50.000 votos sobre Roberto Sánchez, reflejando la estrecha fractura política que atraviesa Perú. A ese escenario se suma una década de inestabilidad institucional, pues nueve personas han ocupado la presidencia en los últimos diez años.

Consciente de ese panorama, Fujimori centró su primer discurso en la seguridad, una de las principales promesas de la campaña. “Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, aseguró.

Frase

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

“Les vamos a partir la puta madre”

Dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras los ataques de Irán contra bases militares estadounidenses en Jordania. La ofensiva marcó la primera agresión iraní desde la ruptura del alto al fuego en julio y sumó a Arabia Saudita al conflicto junto con Washington.

Cifra

Principe Harry. Foto: Getty Images

34,5 millones de libras

Es la suma que el príncipe Harry y otras cinco personas podrían verse obligadas a pagar por los costos de defensa de los tabloides Daily Mail y Mail on Sunday en el caso por la presunta interceptación ilegal de llamadas. Los medios pertenecen al mismo grupo editorial.

Foto

Turquía concentra el nuevo frente de los incendios que siguen afectando a Europa, con cerca de un centenar de focos activos. Foto: AP Photo/Emma Da Silva

Sin respiro

Los incendios forestales siguen golpeando a Europa. Mientras que la situación comienza a estabilizarse en España y Francia, Turquía enfrenta un nuevo frente de emergencia con cerca de un centenar de focos activos, avivados por el aumento de las temperaturas y las condiciones extremas que afectan al oriente del continente.

Japón

El colapso de un centro comercial concentró la mayoría de las víctimas que dejó el terremoto en Japón. Foto: AP Photo/Hiro Komae

Una nueva tragedia

Japón vivió una jornada trágica el martes tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el suroeste del país y se sintió en varias regiones del este. Aunque la nación es considerada una de las mejor preparadas del mundo para enfrentar este tipo de desastres, la fuerza del sismo dejó un saldo de 34 muertos, según el más reciente reporte de las autoridades.

Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Japón. Impactantes imágenes y videos del sismo

La mayoría de las víctimas fallecieron tras el colapso del centro comercial Aeon, donde una explosión agravó los daños provocados por el movimiento telúrico. La tragedia reavivó el recuerdo del devastador terremoto y tsunami de 2011, que dejó cerca de 18.500 muertos y desaparecidos.

Bolivia

Evo Morales, expresidente de Perú. Foto: Getty Images

Expediente Evo

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta un nuevo proceso judicial luego de que la Fiscalía ordenara el miércoles su detención por una investigación que lo señala de, presuntamente, liderar las protestas y bloqueos que paralizaron el país durante más de 50 días. Según las autoridades, el proceso pretende establecer su responsabilidad en la organización e impulso de las movilizaciones.

La Policía de Bolivia detiene a exministra de Evo Morales con “fines investigativos”

Entre mayo y junio, Bolivia vivió una ola de violentas manifestaciones y cierres de carreteras contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Campesinos, obreros y otros sectores exigían soluciones a la profunda crisis económica, considerada la más grave que ha enfrentado el país en las últimas cuatro décadas.

Europa

Miles de migrantes volvieron a poner a prueba la capacidad de Ceuta, reabriendo la tensión en la frontera entre España y Marruecos. Foto: AP Photo/Antonio Sempere

Sin frontera

Ceuta, ciudad autónoma de España, enfrenta una de las mayores olas migratorias de los últimos años. En la mañana del jueves, cerca de 1.500 migrantes procedentes de Marruecos cruzaron los cercos policiales y las vallas que separan África de la Unión Europea, según las autoridades. Ante la emergencia, ambos Gobiernos acordaron reforzar su cooperación para devolver a territorio marroquí a quienes ingresaron de forma irregular.

Ceuta: claves para entender el laberinto de una crisis migratoria en España, de una magnitud sin precedentes, desde Marruecos

Sin embargo, la tensión persiste, ya que medios locales aseguran que cientos de personas permanecen cerca de la frontera a la espera de una nueva oportunidad para cruzar. Ceuta ya vivió una crisis similar en 2021, cuando ingresaron más de 10.000 migrantes en apenas dos días.