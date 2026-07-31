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Potente temblor en Italia deja varios heridos y numerosos daños

El seísmo tuvo lugar a cerca de los Campos Flégreos.

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Redacción Mundo
31 de julio de 2026 a las 5:56 p. m.
Un potente terremoto de magnitud 4.7 golpea justo al norte de la Solfatara
Un potente terremoto de magnitud 4.7 golpea justo al norte de la Solfatara Foto: x/@MoazMoaz777

Un terremoto de magnitud 4,7 en la escala de Ritcher se registró en la tarde de este viernes, 31 de julio, cerca de Nápoles, en el sur de Italia, que ha dejado al menos una decena de heridos, provocado la interrupción del servicio ferroviario y cortes de electricidad en la zona.

El primer temblor fue seguido, aproximadamente una hora después, por un nuevo sismo de magnitud 4.6.
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El sismo ha tenido lugar a las 07:46 p.m. cerca de los Campos Flégreos, con epicentro a cinco kilómetros de Pozzuoli y una profundidad de tres kilómetros, ha indicado el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología.

Hasta el momento, diez personas han resultado heridas, ninguna de gravedad, según ha confirmado en redes sociales el Departamento de Protección Civil italiano.

El organismo ha detallado que fruto del terremoto se han registrado “derrumbes de edificios deshabitados, cortes de suministro eléctrico, daños en el muelle de Pozzuoli y deslizamientos de tierra en el territorio, sobre los cuales se llevarán a cabo verificaciones en las próximas horas”.

Los daños más graves se produjeron en Pozzuoli, donde se derrumbó un tramo del muro de un edificio en Via Pergolesi.

Grandes piedras de toba volcánica se desprendieron del edificio y cayeron sobre varios vehículos aparcados.

También en Pozzuoli, donde se están realizando inspecciones de edificios, varias fachadas resultaron dañadas.

Algunos barrios, como Fuorigrotta, Pizzofalcone y Bagnoli, se vieron particularmente afectados por los cortes de luz. El derrumbe parcial de una torre de alta tensión en la zona de Agnano fue uno de los principales problemas de infraestructura.

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El departamento de bomberos ha recibido numerosas llamadas relacionadas con ascensores atascados en edificios. También se han reportado varios desprendimientos de escombros y se han solicitado inspecciones de estabilidad de edificios.

Muchos residentes del centro de Pozzuoli salieron a la calle inmediatamente después del terremoto.

Algunos manifestaron su intención de pasar la noche a las calles, por temor a nuevos temblores y continúan a la espera de que se realizaran las inspecciones de seguridad en los edificios.

El municipio de Pozzuoli activó el Centro de Operaciones Municipales (COC) para coordinar las actividades de monitoreo, asistencia y gestión de emergencias.

En Bacoli, el alcalde Josi Della Ragione también ordenó la desactivación de las zonas de tráfico restringido.