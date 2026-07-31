Emergencia en California tras el accidente de un F-35, uno de los cazas más avanzados de Estados Unidos

Un avión de combate F-35 del Ejército de Estados Unidos se estrelló este viernes en las inmediaciones de una base militar en San Diego, California. El piloto logró eyectarse segundos antes del impacto y los equipos de emergencia lo trasladaron a un centro médico, informaron las autoridades.

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“Hubo un percance de aviación que involucró a un F-35B del Cuerpo de Marines en las proximidades” de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, alrededor de las 10H00 de la mañana, dijo a la AFP un portavoz de la base.

“El piloto fue eyectado, ha sido rescatado y está en camino a un centro médico”, añadió.

Por el momento, las autoridades no han confirmado si el piloto sufrió heridas de consideración ni si el accidente dejó otras personas lesionadas. El portavoz indicó que las Fuerzas Armadas estadounidenses entregarán más detalles una vez avance la investigación que busca establecer las causas del siniestro.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde el lugar del impacto. Poco después, varias unidades de bomberos llegaron a la zona para controlar el incendio provocado por la caída de la aeronave y asegurar el perímetro mientras los investigadores iniciaban las primeras inspecciones.

La base aérea de Miramar es conocida mundialmente por haber albergado la escuela Top Gun de la Armada estadounidense, donde se entrenaban pilotos de élite y que alcanzó fama internacional gracias a la película de 1986 protagonizada por Tom Cruise.

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El F-35 es considerado el avión de combate más avanzado desarrollado por Estados Unidos y uno de los más sofisticados del mundo. En la actualidad presta servicio en el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada estadounidenses, además de integrar las flotas de una decena de países aliados que lo utilizan como su principal aeronave de combate.

Entre sus principales características destacan la tecnología furtiva, que reduce significativamente su detección por los radares enemigos, y un avanzado sistema de sensores y guerra electrónica que le permite recopilar y compartir información en tiempo real durante las operaciones.

El F-35 es considerado uno de los aviones de combate más avanzados del mundo y su costo supera los 100 millones de dólares por unidad. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El costo de cada F-35 supera los 100 millones de dólares, dependiendo de la versión, por lo que la pérdida de una sola aeronave representa un importante golpe económico para las Fuerzas Armadas.

Además del valor del avión, los costos asociados a entrenamiento, mantenimiento e investigación convierten al programa en uno de los más costosos de la historia militar de Estados Unidos.

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Pese a sus avanzadas capacidades, el F-35 ha enfrentado múltiples cuestionamientos desde su entrada en servicio. En poco más de una década, más de diez aeronaves de este modelo se han accidentado en distintos países.

Ninguno de esos incidentes ocurrió durante operaciones de combate; la mayoría estuvo relacionada con fallas mecánicas, problemas durante el vuelo o impactos con aves, lo que ha mantenido bajo escrutinio a uno de los programas aeronáuticos más ambiciosos del Pentágono.

*Con información de AFP.