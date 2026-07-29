Calor extremo paraliza programación de vuelos en Las Vegas: altas temperaturas retrasan los despegues

La intensa ola de calor que afecta a Las Vegas está provocando retrasos y ajustes en la programación de vuelos.

Aunque los aviones están diseñados para operar en condiciones extremas, las altas temperaturas reducen su rendimiento y obligan a las aerolíneas a tomar medidas para mantener la seguridad.

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Así impactan las altas temperaturas en los vuelos de Las Vegas

El calor extremo que golpea a Las Vegas está dejando consecuencias que van mucho más allá del malestar para los residentes y turistas.

Las elevadas temperaturas registradas en la ciudad también están complicando las operaciones en el Aeropuerto Internacional Harry Reid.

Varias aerolíneas han tenido que retrasar vuelos e incluso cancelar algunas salidas debido a las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con un reporte de Telemundo Las Vegas, la ciudad alcanzó recientemente los 114 grados Fahrenheit (45,5 °C), un nivel de calor que obliga a modificar algunos procedimientos de operación para garantizar que los vuelos despeguen dentro de los márgenes de seguridad establecidos.

En varios casos, los pasajeros han experimentado demoras mientras las compañías ajustan la planificación de sus aeronaves.

Aunque para muchos viajeros puede resultar sorprendente que un día soleado retrase un vuelo, la explicación está en la física.

Cuando la temperatura aumenta de forma extrema, el aire se vuelve menos denso.

Esa menor densidad reduce la sustentación que generan las alas y disminuye la eficiencia de los motores, por lo que un avión necesita recorrer una mayor distancia sobre la pista para alcanzar la velocidad necesaria para despegar.

Las Vegas reúne varios factores que hacen más complejo este fenómeno.

Además de encontrarse en una zona desértica donde las temperaturas pueden superar fácilmente los 45 °C durante el verano, el aeropuerto está ubicado a unos 664 metros sobre el nivel del mar, una altitud que también influye en la densidad del aire.

Las aerolíneas han tenido que modificar algunos vuelos debido a las temperaturas que superan los 45 °C en Las Vegas. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo reaccionan las aerolíneas al calor extremo?

Según Telemundo, las aerolíneas pueden verse obligadas a retrasar un vuelo hasta que las condiciones sean más favorables o realizar ajustes operativos.

Esto incluye redistribuir la carga o reducir el peso transportado, dependiendo del tipo de aeronave y de las condiciones específicas del momento.

Estas medidas buscan mantener los estándares de seguridad establecidos por la Administración Federal de Aviación (FAA) y por los fabricantes de las aeronaves.

Aunque no todos los vuelos se ven afectados, los episodios de calor extremo incrementan la probabilidad de demoras, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En años anteriores, la FAA ha implementado programas especiales de gestión del tráfico aéreo en Las Vegas durante olas de calor.

Esto se da particularmente, cuando estas coinciden con fuertes vientos o tormentas que reducen aún más la capacidad operativa del aeropuerto.

Las altas temperaturas no solo afectan a las aeronaves. También incrementan las exigencias para el personal de tierra, obligan a reforzar los protocolos de seguridad y pueden ralentizar las labores de abastecimiento, mantenimiento y embarque de pasajeros.

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Por esta razón, las autoridades recomiendan a quienes viajen hacia o desde Las Vegas consultar el estado de su vuelo antes de salir hacia el aeropuerto y mantenerse atentos a las notificaciones de la aerolínea.

Los expertos advierten que el aumento de los episodios de calor extremo asociado al cambio climático podría hacer que este tipo de situaciones sean cada vez más comunes