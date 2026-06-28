Un vuelo de United Airlines estuvo a punto de impactar un dron durante la maniobra de aproximación al aeropuerto internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que investiga lo ocurrido, mientras que la aerolínea aseguró que la aeronave aterrizó sin contratiempos.

El piloto del vuelo de United Airlines reportó que un dron pasó muy cerca de la aeronave durante la aproximación al aeropuerto de Newark. La FAA investiga el incidente.

Así ocurrió el incidente con el vuelo de United Airlines

El incidente ocurrió el viernes 27 de junio, cuando el vuelo 1513 de United Airlines, un Boeing 737 procedente de Key West, Florida, realizaba el descenso final hacia Newark.

Durante la comunicación con la torre de control, el piloto alertó que el avión había estado a punto de colisionar con un dron.

“Casi chocamos con un dron”, se escucha decir al piloto en un audio del control de tráfico aéreo verificado por CNN. Según su descripción, el objeto era circular, tenía aproximadamente un metro de diámetro y pasó unos 100 pies (cerca de 30 metros) por debajo de la aeronave.

La FAA confirmó que recibió el reporte de un posible avistamiento de un dron antes del aterrizaje y anunció la apertura de una investigación para establecer quién operaba el dispositivo.

También se indaga cómo logró ingresar a un espacio aéreo donde este tipo de vuelos están estrictamente restringidos.

United Airlines informó que el vuelo, que transportaba 106 pasajeros y cinco tripulantes, aterrizó de manera segura y que todos los ocupantes descendieron normalmente en la puerta de embarque.

La preocupación por los drones cerca de aeropuertos

El episodio ocurre en medio de una creciente preocupación de las autoridades estadounidenses por la presencia de drones cerca de aeropuertos y otras infraestructuras críticas.

De acuerdo con la FAA, la agencia recibe más de un centenar de reportes mensuales de avistamientos de drones cerca de aeropuertos.

La entidad recuerda que operar estos dispositivos en zonas restringidas sin autorización representa un riesgo para la seguridad aérea.

Puede acarrear sanciones económicas, procesos penales e incluso penas de prisión.

El caso también coincide con un periodo de mayor vigilancia sobre el uso de drones en Estados Unidos.

Avión de combate estadounidense cae en un bosque y provoca un incendio forestal

Días antes, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) informó que, desde el inicio del Mundial de la FIFA 2026, las autoridades federales han decomisado más de 300 drones.

Estos objetos volaban en zonas de exclusión aérea alrededor de estadios y eventos relacionados con el torneo.

Aunque en esta ocasión no hubo daños materiales ni personas lesionadas, la investigación busca determinar si el operador del dron incumplió las normas federales.

Se investiga para tratar de establecer las circunstancias que permitieron que el dispositivo se aproximara peligrosamente a una aeronave comercial durante una de las fases más críticas del vuelo.