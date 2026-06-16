Avión de combate estadounidense cae en un bosque y provoca un incendio forestal

Un avión de combate F/A-18 Hornet de la Marina de Estados Unidos se estrelló el sábado por la tarde en una zona boscosa al suroeste de Seattle, provocando un incendio forestal que obligó a evacuar a campistas y cerrar el área afectada.

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Un video difundido en Instagram captó los instantes previos al accidente. En las imágenes se observa al caza volando con una estela blanca saliendo de sus dos motores traseros antes de perder altura y caer en un bosque cercano al lago Rimrock.

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el incidente terminó en un CFIT, sigla en inglés de “impacto controlado contra el terreno”, un tipo de accidente en el que una aeronave impacta el suelo mientras permanece bajo control del piloto.

Las autoridades militares señalaron que el piloto logró eyectarse segundos antes del choque. Como resultado, sufrió heridas leves y fue localizado y rescatado poco después por agentes de la Oficina del Sheriff.

En un comunicado publicado por los Marines, la institución informó que la aeronave “experimentó un percance de aviación no fatal mientras realizaba entrenamiento de rutina”.

“La causa del percance está actualmente bajo investigación. Para preservar la integridad de la investigación, no hay detalles adicionales disponibles en este momento. Las investigaciones de contratiempos pueden tardar varios meses en completarse, dependiendo de varios factores”, añadió el comunicado.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información adicional sobre las circunstancias que llevaron a la caída de la aeronave ni sobre posibles fallas mecánicas o errores operativos.

El F/A-18 Hornet es un avión de combate multipropósito que entró en servicio en la década de 1980 y que las fuerzas armadas estadounidenses utilizan para misiones de ataque y superioridad aérea. Aunque ha comenzado a ser reemplazado por modelos más modernos, se estima que el Cuerpo de Marines aún opera cerca de 140 aeronaves de este tipo.

El F/A-18 Hornet ha sido operado por al menos siete países. Foto: Getty Images

El impacto del avión desencadenó un incendio forestal que alcanzó una extensión aproximada de una hectárea y media. Equipos de emergencia acudieron al lugar para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas boscosas de la región.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron temporalmente la zona de Rimrock y ordenaron la evacuación de los campistas que se encontraban en los alrededores.

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Por su parte, el Departamento de Bomberos de Naches informó a través de Facebook que la población debe evitar el área afectada en los próximos días mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños.

La entidad también señaló que durante la jornada del domingo los equipos de emergencia permanecieron trabajando en la zona.