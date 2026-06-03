Las autoridades de Estados Unidos reportaron esta semana que una persona que viajaba hacia su país pretendía llevar carne de caza en su equipaje. Lo que generó una gran controversia y provocó la recordación de los productos que no son permitidos llevar a la nación estadounidense por el Departamento de Seguridad.

Estos son los lugares seguros para viajar en América Latina, según EE.UU.

Artículos prohibidos y otros restringidos

Es importante precisar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha establecido una serie de artículos que son prohibidos, mientras que otros están restringidos.

La gran diferencia entre estos dos parámetros es que los artículos prohibidos son aquellos cuya entrada al país está completamente vetada por la ley, mientras que los restringidos sí se pueden ingresar, pero únicamente si el viajero cuenta con permisos, licencias o autorizaciones especiales emitidas por agencias federales estadounidenses.

Los alimentos que pueden generar problemas

Uno de los errores más frecuentes entre los viajeros es llevar alimentos sin declararlos. Estados Unidos mantiene restricciones sobre:

Frutas frescas

Verduras

Semillas

Plantas

Carne y productos cárnicos

Algunos productos agrícolas

Alimentos elaborados con ingredientes de origen animal

Las autoridades recomiendan declarar cualquier alimento que transporte, incluso si está empacado comercialmente. No hacerlo puede derivar en multas económicas.

Medicamentos: qué debe tener en cuenta

Los viajeros pueden ingresar con medicamentos para uso personal, pero las autoridades recomiendan:

Llevarlos en sus envases originales.

Tener la fórmula médica o una carta del médico.

Portar la documentación en inglés, cuando sea posible.

Transportar únicamente la cantidad necesaria para la duración del viaje.

Estados Unidos mantiene restricciones especiales sobre medicamentos no aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Animales, plantas y productos naturales bajo vigilancia

La CBP también controla estrictamente el ingreso de:

Animales vivos

Productos elaborados con fauna silvestre

Marfil

Pieles de especies protegidas

Semillas y esquejes

Productos vegetales sin certificación

Tierra o suelo procedente de otros países

En algunos casos se requieren permisos especiales y, en otros, la importación está completamente prohibida.

Los artículos que necesitan permisos especiales

Entre los productos que suelen requerir autorizaciones adicionales se encuentran:

Armas de fuego

Municiones

Determinados animales

Algunos productos agrícolas

Objetos arqueológicos o patrimoniales

Artículos con aplicaciones militares o de defensa

Las autoridades recomiendan verificar previamente los requisitos antes de viajar para evitar inconvenientes en el aeropuerto.

Ojo con las falsificaciones

Aunque muchos viajeros compran imitaciones de marcas reconocidas durante sus viajes, Estados Unidos mantiene controles sobre productos falsificados o que vulneren derechos de propiedad intelectual.

Entre ellos se encuentran:

Bolsos

Ropa

Accesorios

Software

Películas y música piratas

Productos con marcas registradas falsificadas

Estos productores están prohibidos, ya que el DHS considera que pueden perjudicar la salud pública, la seguridad de la comunidad, los trabajadores estadounidenses, los niños o la flora y fauna del país, o estarían contra sus intereses nacionales.