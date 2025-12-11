El Departamento de Estado de Estados Unidos activó una advertencia global que insta a sus ciudadanos y a viajeros extranjeros a extremar precauciones antes de desplazarse al exterior.

La alerta se debe a una combinación de amenazas de seguridad, conflictos políticos y brotes sanitarios que afectan a diversos países del mundo.

Alerta generalizada y expansión de riesgos

Estados Unidos ha emitido una advertencia de viaje de alcance global dirigida no solo a sus ciudadanos, sino también, en tono preventivo, a residentes extranjeros y visitantes internacionales que planeen desplazarse fuera del país.

De acuerdo a lo que registra El Cronista, el mensaje oficial subraya que diversos factores, desde brotes de enfermedades hasta amenazas de seguridad y condiciones políticas inestables, han elevado el nivel de riesgo en muchos destinos y que es crucial consultar las alertas vigentes antes de viajar.

Esta advertencia nacional responde principalmente a nuevos riesgos sanitarios detectados en ciertas regiones del mundo, lo que obliga a reconsiderar viajes que, en otros momentos, se consideraban seguros.

La recomendación explora posibles efectos sobre la salud pública y la planificación de viajes internacionales, especialmente en épocas de alta demanda turística, como las fiestas de fin de año.

La advertencia mundial no significa una prohibición total de salir del país, sino un llamado a informarse y prepararse con antelación sobre las condiciones vigentes en cada destino, incluidas amenazas sanitarias, de seguridad y de orden público.

Esto se suma a los sistemas de clasificación por niveles del Departamento de Estado, que ya jerarquizan las alertas de viaje desde Nivel 1 (precaución normal) hasta Nivel 4 (no viajar).

El Departamento de Estado de EE. UU. recomienda precaución máxima ante riesgos de seguridad y salud en viajes internacionales. | Foto: Getty Images

Contexto global: más allá del terrorismo

La advertencia mundial de viaje se basa en múltiples vectores de riesgo que han ido evolucionando durante 2025:

Riesgos sanitarios : los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido avisos por brotes de enfermedades como chikungunya , con aumentos significativos en países como Bangladesh, Sri Lanka, la provincia de Guangdong en China y Cuba, entre otros lugares que han registrado decenas de miles de casos.

: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido avisos por brotes de enfermedades como , con aumentos significativos en países como Bangladesh, Sri Lanka, la provincia de Guangdong en China y Cuba, entre otros lugares que han registrado decenas de miles de casos. Seguridad ciudadana y crimen dirigido a extranjeros : embajadas de Estados Unidos han advertido sobre la inseguridad creciente en destinos turísticos populares, como Costa Rica, donde se han reportado robos, extorsiones y asaltos que afectan directamente a visitantes extranjeros.

: embajadas de Estados Unidos han advertido sobre la inseguridad creciente en destinos turísticos populares, como Costa Rica, donde se han reportado robos, extorsiones y asaltos que afectan directamente a visitantes extranjeros. Tensiones geopolíticas y conflictos: varios países siguen bajo advertencias de alto riesgo por inestabilidad política, terrorismo o violencia, lo cual representa una amenaza constante para viajeros. Esta evaluación se traduce en niveles 3 o 4 en el sistema oficial consular estadounidense.