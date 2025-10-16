La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, UCIS, anunció que a partir de este 16 de octubre, comenzará a aplicar una nueva tarifa al permiso de permanencia temporal o parole.

¿De cuánto será la tarifa para el año fiscal 2025?

La tarifa para el año fiscal 2025 es de mil dólares y estará sujeta a ajustes anuales por inflación.

“Usted debe pagar esta tarifa cuando se le otorgue el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, a menos que cualifique para una excepción”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según la normativa publicada en el Federal Register, la nueva tarifa forma parte de la revisión integral de costos que la agencia implementó desde el 2024.

De a cuerdo a lo que ha dicho UCSIS, el objetivo es “garantizar la continuidad operativa y reducir los tiempos de procesamiento”, pues la agencia se financia principalmente con las tarifas de los trámites que ofrece.

El costo deberá cubrirse cada vez que las autoridades migratorias renueven dicho permiso.

“Si determinamos que podemos aprobar su solicitud de permiso de permanencia temporal o la renovación del permiso de permanencia temporal, y se requiere el pago de la tarifa de inmigración para el permiso de permanencia temporal, le notificaremos que debe pagar esta tarifa antes de que podamos aprobar su solicitud”, indicó USCIS.

La notificación incluirá las instrucciones de pago y una fecha límite.

El Advance Parole es un documento clave para quienes tienen procesos de residencia, TPS o DACA en curso. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿En qué consiste el permiso de permanencia temporal o parole?

El permiso de permanencia es un documento clave para miles de inmigrantes que se encuentran en procesos de ajuste de estatus, TPS, DACA o parole humanitario.

A través de él se puede salir de Estados Unidos y regresar, sin perder el trámite migratorio.

Sin este permiso, una salida del país puede considerarse como abandono de la solicitud ante la UCSIS.

“Este documento representa una herramienta vital para quienes necesitan viajar por emergencias familiares o razones laborales sin poner en riesgo su proceso migratorio”, señaló la organización American Immigration Lawyers Association (AILA).

El aumento en la tarifa del permiso de viaje refleja los esfuerzos de USCIS por financiar un sistema migratorio que enfrenta una creciente demanda y limitaciones presupuestales.

Sin embargo, también plantea un desafío para miles de inmigrantes que dependen de este documento para mantener su estabilidad legal.

Expertos en el tema aconsejan actuar con anticipación, revisar las fechas de entrada vigentes y asesorarse con un abogado oficial antes de iniciar este trámite.

Esta será la mejor forma de mantener el estatus migratorio en Estados Unidos frente al cambio de las políticas de inmigración.