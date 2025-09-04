Inmigración de Estados Unidos anuncia fuerza de élite para detectar fraude en visas

USCIS anunció la creación de una fuerza policial especializada que investigará posibles fraudes que se presenten en las solicitudes de visa.

¿En qué consiste la nueva fuerza de inmigración?

Es así como varios agentes policiales federales serían capacitados para detectar operaciones fraudulentas en las solicitudes de inmigración y además, tendrán la autoridad para portar armas de fuego, arrestar a solicitantes y presentar los casos ante la fiscalía correspondiente, según lo informó la entidad en su comunicado de prensa.

La medida se ha tomado como resultado del aumento en los casos sospechosos de falsificación de documentos y redes que venden trámites ilegales.

“No espero que esto tenga un efecto disuasorio en las solicitudes”. “Preveo que esto tendrá un efecto disuasorio en las solicitudes fraudulentas, y eso es lo que deseo”, declaró el director del USCIS, Joe Edlow,a The Wall Street Journal.

Se sabe que inicialmente la nueva fuerza policial contará con un estimado de 200 agentes.

De acuerdo a lo que ha dicho el director de USCIS, Joe Edlow, la medida permitirá actuar con mayor rapidez ante indicios de fraude, como aplicaciones casi idénticas presentadas por grupos o ciudadanos que falsifiquen discapacidades para evitar ciertos requisitos, y permitirá priorizar casos de naturalización con base en engaños

De esta manera se aliviará la carga del ICE, entidad que no siempre cuenta con los recursos suficientes para investigar todos los casos remitidos por USCIS.

Nueva unidad policial de inmigración revisará casos sospechosos de visa en EE. UU. | Foto: Getty Images

¿Cómo actuará la nueva fuerza policial?

Entre las acciones que podrán realizar el grupo élite de policía está el hecho de poder revisar las redes sociales con el fin de detectar contenido que pueda resultar hostil a los valores estadounidenses.

Por otra parte, contará con un manual de políticas, actualizado, para analizar aquellos actos considerados antiamericanos.

El director del USCIS, Joseph B. Edlow, declaró en un comunicado de prensa: “El USCIS siempre ha sido una agencia de cumplimiento de la ley. Al defender la integridad de nuestro sistema de inmigración, hacemos cumplir las leyes de esta nación. Dado que la secretaria Noem delegó facultades legales para ampliar las capacidades de aplicación de la ley de la agencia, esta norma nos permite cumplir con nuestra crucial misión”.

La creación de una fuerza policial dentro de USCIS representa un cambio radical en las políticas migratorias de Estados Unidos, ya que fusiona acciones administrativas con la aplicación de la ley, en una sola agencia.

Aunque se presenta como una alternativa para agilizar la detección de fraude, deja en evidencia la pérdida de confianza en los solicitantes e incluso hay quienes consideran que es una “militarización” de un proceso que siempre ha sido de servicio.