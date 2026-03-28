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Juan Palau hizo revelación en SEMANA sobre cómo está la imagen de Juanda Caribe afuera de ‘La casa de los famosos’

El actor se refirió a lo que ha conocido fuera del programa con relación al humorista.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

28 de marzo de 2026, 6:40 a. m.
Juan Palau y Juanda Caribe.
Juan Palau y Juanda Caribe. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil @rcnradiocolombia

El actor Juan Palau, recientemente eliminado del programa ‘La casa de los famosos’, se refirió a la percepción que tiene el público sobre Juanda Caribe tras su estadía en el reality.

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Palau aseguró, en entrevista con SEMANA, que tras abandonar el programa ha conocido información que no era evidente dentro de la competencia, lo que calificó como un impacto al contrastar lo vivido en el encierro con lo que ocurre fuera de este.

Apenas me estoy enterando de muchas cosas. En la casa se viven cosas muy diferentes de las que ustedes ven afuera. En la casa la energía es muy diferente de lo que ustedes viven”, mencionó.

El actor explicó que la convivencia dentro del formato genera percepciones distintas a las que observa la audiencia. “Tú alcanzas a sentir cosas que en pantalla, tú en pantalla puedes engañar a la gente, pero mirándola a la cara y sintiendo su energía, la película es otra. Entonces hay cosas de las que me estoy enterando ahora que tal vez adentro no vemos, no nos damos cuenta”.

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Juanda Caribe en 'La casa de los famosos Colombia 3' Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Sobre Juanda Caribe, Palau indicó que mantiene una relación cercana con el participante y manifestó empatía frente a las situaciones personales que enfrenta fuera del programa sobre supuestos rumores de infidelidad.

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Y eso me ha dado como un shock hoy un poco. Yo conecté con Juanda, somos parceros. Ahorita, con todo lo que me he enterado que le está pasando, no va a salir así. No, es que Juanda no, al contrario, es mi parcero. Me pongo en sus zapatos, lamento todo lo que esté viviendo en este momento en su parte personal, que ya lo solucionará cuando salga”, afirmó en SEMANA.

El actor también se refirió al respaldo que, según su percepción, tiene Juanda Caribe por parte del público, especialmente en la región Caribe.

“Indudablemente, la Costa apoya a Juanda. Tiene una gran fanática en la música; en la Costa, lo acompaña. Y lo veo que va a seguir avanzando, va a seguir fuerte”, detalló.