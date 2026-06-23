La pesada broma viral de J Balvin: un famoso deportista casi le presta 2 millones de dólares

El cantante colombiano J Balvin se convirtió en tendencia en las plataformas digitales tras participar en un formato de entretenimiento para la revista estadounidense Elle. En la dinámica, el artista urbano realizó llamadas telefónicas de broma a tres figuras de alto perfil internacional: el exjugador de la NFL Tom Brady, el cantante colombiano Maluma, y la estrella de la NBA Jimmy Butler, exponiendo la cercanía y la capacidad de reacción de sus amigos ante situaciones imprevistas.

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Este hecho se suma a la agenda del intérprete de ‘Mi Gente’, quien ha registrado una notable actividad en lo corrido de 2026. Tras su participación musical en la apertura de la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica, el antioqueño se trasladó a Ibiza, España.

En dicho destino, compartió escenario con el productor francés DJ Snake en el club Ushuaïa Ibiza, un encuentro que ha generado expectativa entre sus seguidores sobre una posible colaboración musical, sumándose a sus recientes lanzamientos en la escena urbana actual.

La primera llamada del segmento tuvo como destinatario al histórico exmariscal de campo de la NFL, Tom Brady. Mediante un relato ficticio, J Balvin le aseguró al exdeportista que se encontraba filmando un video musical en Miami y que, debido a un contratiempo con las autorizaciones locales, requería de manera urgente su residencia para continuar con la producción junto a un equipo de 50 personas, incluyendo a 30 mujeres.

Brady, quien se encontraba en territorio europeo al momento de la comunicación, reaccionó con tranquilidad ante la solicitud. De acuerdo con el metraje difundido por Elle, el exjugador cuestionó inicialmente el escenario: “¿30 chicas y tú? ¿Van a estar dentro de la casa con esas 30 chicas?”. Ante la sugerencia del cantante de utilizar su habitación principal debido a supuestas obras en el exterior, Brady respondió entre risas: “Dios mío, eres increíble”. La broma finalizó cuando el colombiano aclaró la situación, recibiendo una respuesta afectuosa por parte del norteamericano, quien admitió que ya buscaba alternativas para asistirlo.

El segundo turno de la dinámica involucró al también colombiano Maluma. J Balvin empleó un escenario de carácter legal y financiero, afirmando que un medio de comunicación lo había contactado para obtener declaraciones sobre una supuesta deuda económica no saldada por el intérprete de ‘Hawái’.

La respuesta de Maluma reflejó el lenguaje coloquial característico de la región de Antioquia, mostrando un evidente desconcierto inicial: “¿Qué? Me estás chimbeando, pirobo”. No obstante, en términos de lealtad personal, el artista le aconsejó mantener discreción frente a los cuestionamientos externos.

Tras revelarse que todo formaba parte del contenido exclusivo para la revista internacional, Maluma reaccionó con humor y resignación antes de despedirse cordialmente de su colega.

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La última interacción del video tuvo como objetivo al jugador de baloncesto de la NBA, Jimmy Butler. Para este caso, la narrativa estructurada por Balvin implicaba la supuesta pérdida de una costosa cadena valorada en dos millones de dólares, la cual presuntamente había sido cargada por error a una cuenta financiera compartida con su pareja, la modelo Valentina Ferrer. El cantante le solicitó una transferencia bancaria inmediata para subsanar el balance.

Butler reaccionó con incredulidad ante la magnitud de la cifra económica solicitada: “¿Qué te pasa? Dos millones de dólares. ¿Perdiste una cadena de dos millones? Estás loco”. El segmento concluyó de manera escueta con el artista urbano señalando entre risas que el deportista de los Miami Heat disponía de los recursos financieros y la disposición para la transacción antes de dar por terminado el contenido.