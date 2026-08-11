Participante actual de ‘MasterChef Celebrity’ mostró graves daños en casa de su mamá en Cali, luego del terremoto

Son muchas las personas que resultaron afectadas por el terremoto que se vivió en Colombia el pasado lunes 10 de agosto sobre las 7:34 a. m., el cual, según el Servicio Geológico Colombiano, fue de una magnitud de 7,4 y de una profundidad aproximada de 96 kilómetros.

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El epicentro de este movimiento telúrico fue en San José del Palmar, Chocó, pero al ser de tal magnitud, impactó con gravedad ciudades como Manizales, Pereira, Cali, entre otras, las cuales están luchando por rescatar personas con vida que están bajo los escombros.

Algunas personalidades de la farándula también se han visto afectadas por la tragedia, sobre todo por daño a sus hogares. Algunos casos que se han dado a conocer han sido el de la presentadora de Noticias RCN Rossy Lemos, el presentador y deportista Tatán Mejía, entre otros.

A estos afectados se suma el actual participante del reality culinario MasterChef Celebrity Sebastián Villalobos.

Sebastián Villalobos mostró cómo quedó la casa de su madre en Cali, tras el terremoto de 7,4. Foto: Instagram: @sebas

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido digital dejó claro que propiamente él no sufrió afectaciones, pero sí la vivienda de su mamá en la ciudad de Cali.

Con un video, en el cual escribió “Este es el apto de mi mamá en Cali”, mostró cómo el inmueble terminó con grietas muy pronunciadas, partes del techo desprendidas y escombros dentro.

Pese a la gran preocupación que vivió el influencer por el terremoto, dio un parte de tranquilidad en sus redes, dejando claro que tanto él, su pareja, su hija y su familia están bien.

“Gracias a todos por su mensajes, mi familia está bien. [...] Mi mamá, su esposa, mi hermano, los 6 gatitos y los perritos están fuera de peligro. Todos estarán hasta nuevo aviso quedándose en otro lugar más seguro”, escribió.

Sebastián Villalobos, participante de 'MasterChef Celebrity', se pronunció por terremoto en Colombia. Foto: Instagram: @sebas

Además, dejó claro que en este momento las fuerzas y los ánimos deben estar centrados en compartir información verídica, por lo que puso sus redes a disposición por la coyuntura que atraviesa el país.

“Por ahora enfocarnos en ver cómo podemos ayudar a las zonas más afectadas del país. Yo estaré compartiendo por aquí todo lo que me resulte útil para difundir (en caso de que tengan más información también la recibo con agradecimiento)”.

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Por último, hizo énfasis en que solo queda rezar por las familias que han sufrido pérdidas, por aquellos que siguen buscando a sus seres queridos y mascotas.

“Por ahora, orar y pedirle a Dios por quienes están debajo de los escombros para que sean encontrados cuanto antes y también orar por aquellos que están perdiendo sus hogares y familiares para que puedan transitar sus pérdidas”, concluyó.