Ex Miss Universe Chocó, devastada, rompió en llanto y mostró grave situación por terremoto que azotó al país: “Se cayó por completo”

Un potente terremoto de magnitud 7,4 estremeció varias zonas de Colombia durante la mañana del pasado lunes, 10 de agosto, generando momentos de tensión entre los habitantes. La fuerza del movimiento llevó a numerosas personas a abandonar temporalmente sus hogares, oficinas y otros establecimientos como medida de seguridad.

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El sismo fue percibido en diferentes departamentos del país. Una vez se conocieron los primeros reportes, los organismos de emergencia activaron los protocolos correspondientes y comenzaron recorridos para verificar las condiciones de viviendas, edificios y demás estructuras que pudieron resultar afectadas.

Con el transcurso de las horas, las autoridades y organismos de socorro recibieron información más detallada sobre las consecuencias del fenómeno. Cali fue uno de los puntos que despertó mayor preocupación, debido a los daños reportados en varias construcciones y a los avisos sobre posibles personas atrapadas después del desplome de algunas estructuras.

No obstante, pese a que fue el epicentro, el Chocó no ha plasmado la totalidad de daños que hubo tras aquel movimiento telúrico. Pocas imágenes y contenidos se han conocido al respecto, despertando preocupación en miles de personas.

Una de las que se pronunció fue Yury Copete, ex Miss Universe Chocó 2020, quien apareció en redes sociales para contar la tragedia que vivió su familia. Aunque todos sus seres amados están a salvo, perdieron la casa.

La exreina mencionó que no se encontraba en Colombia, pero su dolor era muy grande al ver cómo quedó todo el lugar en el que vivían sus familiares y allegados. La mujer rompió el llanto y se mostró muy afectada por lo sucedido.

“Afortunadamente los míos están bien. Nuestra casa se cayó por completo. No quería hacer este video, pero amigas me insistieron que lo hiciera, porque mi familia y yo lo necesitamos. Es muy difícil porque me encuentro lejos de mi país”, dijo.

“Estoy muy agradecida con Dios porque mi familia está bien, mis hermanas.. mi novio, la familia de mi novio. Pero el Chocó, en estos momentos, está incomunicado, no hay internet ni energía. hay mucha gente desaparecida y sepultada... de solo saber cómo están mis coterráneos, mi gente del Chocó”, agregó.

De igual manera, pidió mantener la fe y esperar que todo salga bien de aquí en adelante.

“Solo le pido a Dios que tenga misericordia con toda la gente que conozco, debemos entregarnos a Dios, los corazones y alma, mantenernos en oración, porque no sabemos qué pueda pasar”, concluyó.

Las imágenes muestran cómo quedó el hogar, dejando a la vista que estaba completamente destruido y afectado.