En la noche del 20 de noviembre se realizó la transmisión de Miss Universo, el reconocido concurso internacional tenía el propósito de elegir a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024 y representante de Dinamarca. El evento, considerado uno de los más prestigiosos del mundo de la belleza, volvió a capturar la atención global.

A lo largo de la gala, las participantes desfilaron en traje de baño, atuendos típicos y elegantes vestidos de gala, etapas que permitieron al jurado evaluar su presencia escénica, carisma y preparación.

Finalmente, tras una competencia reñida y una velada extensa, se reveló el nombre de la nueva soberana universal, quien asumirá la tarea de ser embajadora de la organización durante el próximo año, representando causas sociales y viajando a diferentes países.

La corona terminó en manos de Fátima Bosch, la candidata de México, quien se convirtió oficialmente en Miss Universo 2025. Desde el inicio del certamen, la mexicana se había perfilado como una de las principales favoritas gracias a su destacada actuación en la preliminar, donde logró ganarse tanto el apoyo del público como la admiración del jurado.

Sin embargo, pese a toda la expectativa que rodeó el famoso evento mundial, las miradas de algunos curiosos se posaron en las reacciones y comentarios que fluyeron en redes sociales. Varios usuarios aprovecharon la ceremonia de coronación para dejar sus memes y burlas, centrándose en los vestidos, pasarelas y respuestas.

Los espectadores criticaron giros, desfiles y elecciones que hicieron las candidatas, comparándolas con otras imágenes virales de estos escenarios. De igual manera, hubo quienes no ocultaron su sorpresa con la ganadora, pues esperaban un nombre diferente.

Un detalle que estuvo presente en los espacios virtuales fue la rivalidad entre las asiáticas y las latinas, quienes ocuparon la mayoría de posiciones dentro de los respectivos top de la competencia.

