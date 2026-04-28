Diana Ángel destapó haber tenido relación con actor de ‘La primera vez’: “Te quiero”

Después de varias semanas del estreno de la cuarta temporada de una de las series colombianas más exitosas de los últimos años, la actriz colombiana Diana Ángel sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle íntimo de su pasado sentimental.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 646.000 seguidores, compartió un emotivo mensaje dedicado al actor Jacques Toukhmanian, conocido recientemente por su participación en La primera vez, en donde se enfoca en la actuación de doblaje.

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La publicación no tardó en llamar la atención, pues la mujer destapó que ambos sostuvieron una relación amorosa en el pasado, una historia que con el paso del tiempo evolucionó hacia una sólida amistad, que hasta el día de hoy se mantiene firme.

“Fuimos novios, nos peleamos, nos reconciliamos, nos hicimos amigos y ahora somos familia. 26 años de historia que nos han hecho querernos más y más”, escribió la actriz, dejando ver la profundidad del vínculo que los une.

El mensaje continuó con palabras cargadas de admiración y gratitud: “Te quiero y te admiro. Cada año logras ser ejemplo, consejero, espejo. Larga vida a las amistades que se consolidan con los años”.

Jacques Toukhmanian, por su parte, no tardó en responder a la dedicatoria. El actor, quien además participó en la séptima temporada de MasterChef Celebrity, reafirmó el afecto con un mensaje breve pero significativo:

“Qué belleza. Por encima del bien y del mal, te adoro”, escribió.

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La revelación de Diana Ángel no solo generó conversación en redes sociales, sino que también puso sobre la mesa una realidad frecuente en el mundo del entretenimiento y cómo algunas de las relaciones de las figuras más importantes llegan a transformarse con el tiempo.

En este caso, la historia entre ambos actores parece haber trascendido las etapas tradicionales del amor para convertirse en un vínculo duradero, construido desde la experiencia compartida y el respeto mutuo.