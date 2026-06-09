Aunque la transmisión en vivo de WestCol con Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda en la carrera presidencial, se perfilaba como uno de los encuentros digitales más comentados del año, el reconocido streamer sorprendió al anunciar su cancelación.

Según explicó inicialmente, la decisión estuvo motivada por la clara petición que le estaban haciendo sus seguidores: “Actualmente, en segunda vuelta, mi comunidad me pide, más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”, escribió en una publicación.

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Además, durante una de sus transmisiones en vivo, el paisa explicó que, aunque le interesaba este contenido, tuvo miedo por su seguridad y la de su entorno, a pesar de tener medidas de seguridad.

“Me dio miedo, por más que me dieron seguridad, por más que me trataron superbién, por más que me abrieron las puertas; eso es un territorio donde obviamente yo no tengo control“, comentó.

Tras esta contundente negativa, la actriz Diana Ángel no tardó en pronunciarse y se convirtió en una de las primeras figuras públicas en reaccionar en redes sociales.

Con una breve pero contundente frase, la artista se dirigió directamente al reconocido streamer y sugirió que, como consecuencia de su drástica decisión, podría comenzar a experimentar una significativa disminución de seguidores en sus plataformas digitales.

“¡Día de perder seguidores!…”, escribió Diana Ángel a través de su cuenta de X en la noche del lunes 8 de junio.

Su comentario fue una respuesta directa al mensaje que el mismo streamer publicó en esta red social, donde explicó por qué no tuvo el encuentro con Aída Quilcué, algo que sí ha hecho con otros políticos como Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En la publicación, WestCol anotó unas palabras de agradecimiento a la fórmula vicepresidencial de Cepeda por la invitación a su territorio, al afirmar que se sentía “muy honrado por la oportunidad”.

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Sin embargo, descartó su stream dejando claro que por ahora se encuentra “trabajando en organizar posibles debates de presidentes/vices/o jóvenes afiliados a cada línea de pensamiento”, según él, con el objetivo de ser “lo más transparente posible para el país en esta etapa y sobre todo para la gente joven”.

Asimismo, señaló que no descarta la posibilidad de ir en algún momento a su hogar y “conocer su cultura y sus raíces” en caso de que así se lo permita quizás más adelante.