En medio de las discusiones que ya comienzan a marcar el camino hacia las elecciones presidenciales de 2026, la actriz Angélica Blandón compartió una reflexión política que despertó reacciones entre sus seguidores.

La protagonista de Las muñecas de la mafia aseguró que no cree en los “mesías políticos” y defendió la importancia de no respaldar de manera incondicional a ningún candidato, sino de evaluar sus propuestas y acciones.

Margarita Rosa de Francisco hizo fuerte petición por Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta: “Recapaciten, por lo que más quieran”

Un llamado al voto crítico en medio de la campaña presidencial

La actriz colombiana Angélica Blandón decidió pronunciarse sobre el panorama electoral que vive el país y lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales.

Expuso cómo entiende el ejercicio democrático y la manera en que planea asumir su decisión de voto en los próximos comicios.

Según informó Publimetro, la artista afirmó que no cree en los “mesías políticos” y dejó claro que no comparte todas las propuestas de ningún aspirante presidencial.

En su mensaje agregó que tampoco considera que la democracia consista en “entregarle un cheque en blanco a nadie”, una frase que rápidamente llamó la atención de usuarios y generó debate en plataformas digitales.

Las declaraciones de Blandón surgieron en un contexto de creciente polarización política, en el que distintos sectores ya empiezan a posicionar posibles candidaturas para las elecciones de 2026.

Sin mencionar a ningún aspirante en particular, la actriz defendió la necesidad de mantener una mirada crítica frente a quienes buscan llegar a la Casa de Nariño y reiteró la importancia de analizar las propuestas más allá de las simpatías personales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Angélica Blandón compartió una reflexión sobre las elecciones de 2026, en la que aseguró que no cree en los “mesías políticos” y defendió la importancia de no entregar “cheques en blanco” a ningún candidato. Foto: Instagram @angelique_blandon

La reflexión de la intérprete fue interpretada por muchos de sus seguidores como una invitación a ejercer un voto informado y consciente.

En lugar de adherirse de forma absoluta a una figura política, Blandón planteó la importancia de contrastar ideas, examinar programas de gobierno y evaluar la capacidad de los candidatos para responder a los desafíos que enfrenta el país.

La actriz, reconocida por producciones como Las muñecas de la mafia, Paraíso Travel y Tres milagros, ha participado en diversas conversaciones públicas sobre temas sociales durante los últimos años.

Su intervención en el debate electoral se suma a la de otras figuras del entretenimiento que han utilizado sus espacios digitales para compartir opiniones sobre asuntos de interés nacional.

“Desesperación”: Marbelle lanzó mensaje de cara a la segunda vuelta y se refirió a votantes de Iván cepeda

Aunque su publicación no representó un respaldo a ninguna campaña ni a ningún candidato específico, sí dejó clara una posición frente al tipo de liderazgo que considera necesario en una democracia.

Su mensaje apunta a la importancia del análisis ciudadano y de la participación crítica en las urnas, especialmente en un escenario político que promete intensificar el debate público en los próximos meses.

Las palabras de Blandón encontraron eco entre quienes consideran que el voto debe construirse a partir de propuestas concretas y no de la idealización de líderes políticos.