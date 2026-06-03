Margarita Rosa de Francisco hizo fuerte petición por Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta: “Recapaciten, por lo que más quieran”

Margarita Rosa de Francisco se mantiene como una de las figuras más influyentes y comentadas del panorama cultural y mediático colombiano. A lo largo de su carrera ha destacado por su trabajo en la televisión, la literatura y la opinión pública, convirtiéndose en una voz que suele generar debate cada vez que se pronuncia sobre asuntos de interés nacional.

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Más allá de su faceta artística, la actriz ha utilizado sus plataformas digitales para compartir análisis y reflexiones sobre la realidad política del país. Sus publicaciones suelen despertar reacciones divididas entre quienes respaldan sus posturas y quienes cuestionan sus puntos de vista.

En el contexto de las elecciones presidenciales de 2026, la escritora ha expresado abiertamente su respaldo a Iván Cepeda y a varios de los planteamientos promovidos por el Pacto Histórico, posición que ha reiterado en diferentes intervenciones públicas y en redes sociales.

Luego de conocerse los resultados de la jornada electoral del 31 de mayo, Margarita Rosa volvió a pronunciarse sobre el escenario político colombiano. A través de diversos mensajes publicados en sus perfiles digitales, compartió opiniones sobre el resultado de las urnas, defendió sus convicciones ideológicas y analizó el panorama que enfrentarán los candidatos que continúan en competencia por la Presidencia de la República.

En medio de esta contienda electoral, la escritora publicó un mensaje en su cuenta de X, refiriéndose al panorama que había. La celebridad quiso enfocarse en exaltar los puntos positivos de la campaña de Iván Cepeda, mostrando que no era como muchos la pintaban.

“Si les asustan algunos puntos del programa de gobierno de Iván Cepeda, piensen en que siempre habrá disposición al diálogo e intención de llegar a acuerdos. Eso también es parte de su propuesta. Ni siquiera ha asegurado que impondrá una constituyente, pues para eso es necesario acordarlo. Con el otro candidato no habrá opción de diálogo. Será estrellarse contra un muro”, escribió.

“Cepeda fue capaz de llegar a acuerdos con un hombre de ideas de derecha como José Félix Lafaurie. Eso les da una buena medida de su apertura a los consensos, lo cual ha repetido hasta la saciedad en las entrevistas, señores y señoras de centro. Con Iván Cepeda nada será por la fuerza. Con el otro sí”, agregó.

Margarita Rosa de Francisco, que fue clara sobre una decisión que tomó, puntualizó que no se podía sacrificar un país por el odio que se le tenía a Gustavo Petro, por lo que quería que la gente recapacitara.

“Solo por el odio a Petro no sacrifiquen el país. En un gobierno de Cepeda se podrá hacer oposición, no se perseguirá a la prensa y tampoco se va a mandar a exterminar a nadie. Con el otro ya se está viendo cómo va a ser la vuelta con la libertad de prensa y con los derechos humanos. Recapaciten, por lo que más quieran”, apuntó.