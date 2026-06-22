Margarita Rosa de Francisco reapareció y se pronunció tras triunfo de Abelardo De La Espriella: “Ni yo estoy tan amargada”

El 21 de junio de 2026 quedó marcado como una fecha clave para Colombia, luego de que millones de ciudadanos acudieran a las urnas para definir quién ocupará la Presidencia de la República en los próximos cuatro años.

Abelardo De La Espriella respondió a Diana Ángel tras cuestionamiento y dejó en claro paso que daría: “Los vamos a conquistar”

A medida que avanzó el preconteo, los resultados comenzaron a inclinarse a favor de Abelardo De La Espriella, quien finalmente logró imponerse en la contienda con cerca de 13 millones de votos. En contraste, el senador Iván Cepeda superó los 12,7 millones de apoyos, en una de las elecciones más reñidas de los últimos años.

Tras conocerse el desenlace electoral, las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras distintos sectores celebraban el triunfo del nuevo mandatario, numerosos simpatizantes y votantes del Pacto Histórico utilizaron las redes sociales para compartir mensajes de reflexión, agradecimiento y respaldo hacia quienes participaron en la campaña de Cepeda.

Las publicaciones estuvieron dirigidas a los ciudadanos que confiaban en una victoria del candidato de izquierda y destacaron la importancia de la participación democrática y el papel que desempeñaron millones de colombianos en una jornada que mantuvo al país atento hasta el último momento.

En medio de la coyuntura, las miradas se posaron en Margarita Rosa de Francisco, una de las principales seguidoras a favor de Iván Cepeda, quien siempre mostró afinidad con el proyecto político que buscaba llevar a la Presidencia.

La escritora se ausentó por largas horas de las redes sociales y no habló durante la jornada electoral, lo que despertó curiosidad en algunas personas que deseaban conocer su posición frente a los resultados del preconteo.

La actriz no dudó en reaparecer este 22 de junio y, con un breve mensaje, dejó en claro su posición. La famosa señaló que no estaba tan amargada y que no comprendía las actitudes de algunos, quienes, según expresó, estaban hablando de más.

“¡Pero celebren, pues! Yo no sé por qué siguen echando babaza. Ni yo estoy tan amargada”, dijo.

La actriz no lanzó ningún tipo de pulla y únicamente expresó su sentir al ver el panorama que había en el país en medio de los escrutinios. De hecho, invitó, a su estilo, a que celebraran esta victoria, en lugar de seguir lanzando declaraciones innecesarias.