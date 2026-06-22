El 21 de junio de 2026 quedó registrado como un día determinante para el futuro político de Colombia. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al mandatario que dirigirá el país durante los próximos cuatro años, en una jornada marcada por la alta expectativa y la participación ciudadana.

Ella es Ana Lucía Pineda, la primera dama presidencial de Colombia y esposa de Abelardo De La Espriella

A medida que avanzó el preconteo, los resultados favorecieron a Abelardo De La Espriella, quien logró imponerse con cerca de 13 millones de votos. Por su parte, el senador Iván Cepeda alcanzó más de 12,7 millones, consolidando una contienda reñida entre ambos aspirantes.

Tras conocerse las cifras preliminares, distintos simpatizantes del Pacto Histórico utilizaron las redes sociales para compartir reflexiones sobre el resultado electoral y enviar mensajes a quienes apoyaron la candidatura de Cepeda. Entre las voces que se pronunciaron estuvo la actriz Diana Ángel, quien en repetidas ocasiones manifestó públicamente su respaldo al proyecto político del senador.

A través de su cuenta en X, la artista destacó que la votación obtenida por el sector representaba una de las más altas registradas en los últimos años. Además, subrayó que millones de colombianos respaldaron la posibilidad de dar continuidad a la línea política impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Ángel también hizo un llamado a la prudencia y señaló que aún era necesario esperar el proceso de escrutinio, etapa definitiva del calendario electoral que permite consolidar y verificar los resultados oficiales antes de declarar de manera definitiva el desenlace de la elección presidencial.

Uno de los puntos que llamó la atención del pronunciamiento de la actriz fue un mensaje en el que cuestionaba al abogado por tener un gran número de opositores, según los resultados electorales. “¿Abelardo decime qué se siente tener de opositora a tanta gente?“, escribió.

Ante esto, De La Espriella no se quedó callado y le respondió a la artista, mencionando que su trabajo sería conquistar a todas esas personas que no votaron por él, ganándose el apoyo en lo que venía de aquí en adelante.

“Los vamos a conquistar, vamos a resolver los problemas de la gente, nos ganaremos su apoyo con hechos y resultados, no con promesas. Ustedes gobernaron para un 40 % y nosotros lo haremos para todo Colombia y con el pasar del tiempo hasta los detractores de hoy estarán de nuestro lado”, expresó en el post.