Diana Ángel habló sobre resultados de elecciones 2026 y envió mensaje tras victoria de Abelardo De La Espriella: “Pase lo que pase”

El 21 de junio de 2026 marcó una jornada decisiva en Colombia, cuando millones de ciudadanos acudieron a las urnas con la expectativa de elegir al presidente que gobernará el país durante los próximos cuatro años.

Ella es Ana Lucía Pineda, la primera dama presidencial de Colombia y esposa de Abelardo De La Espriella

Con el avance del preconteo electoral, comenzó a perfilarse un resultado que favorecía a Abelardo De La Espriella, quien terminó imponiéndose en la contienda con cerca de 13 millones de votos, superando al senador Iván Cepeda, que obtuvo más de 12.700.000 apoyos en las urnas.

En medio de la noticia que inundó al país, varios de los votantes del Pacto Histórico decidieron pronunciarse, enviando un mensaje a todos aquellos que participaron de este ejercicio democrático y esperaban que el candidato de izquierda ganara.

Una de las que levantó su voz y habló sobre los resultados fue Diana Ángel, quien desde siempre fue clara en su apoyo a Iván Cepeda, creyendo en su plan de gobierno.

La actriz compartió un mensaje a través de su cuenta de X, mencionando que esta fue la votación más alta en mucho tiempo; logran enmarcar que la mitad del país buscó continuar la línea de Gustavo Petro.

Con estas palabras, Diana Ángel aseguró que había que esperar al escrutinio, que era la última fase en donde se podría saber cuál fue el resultado real de cara a la presidencia.

“Nunca en Colombia habíamos tenido una votación tan alta y tan reñida. Somos la mitad. Hay que esperar el escrutinio, que es la etapa legal y oficial. Pase lo que pase, debemos demostrar que votamos por la paz y por la vida”, escribió en la publicación.

Por el momento habrá que esperar, ya que este comunicado oficial saldrá días después de que se verifique que los números fueron correctos en todo el país.

Muchos estarán al pendiente, en especial quienes eran votantes de la izquierda y eran detractores del abogado.