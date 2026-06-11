Diana Ángel habló de su voto y expuso decisión de cara a la segunda vuelta: “Todo lo que dijo”

Diana Ángel se ha consolidado como una de las figuras del entretenimiento colombiano que más abiertamente ha participado en las discusiones sobre la actualidad política del país. A través de sus redes sociales y distintas intervenciones públicas, la actriz ha expresado su respaldo a Iván Cepeda, dejando clara la confianza que deposita en las propuestas impulsadas por el candidato del Pacto Histórico.

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Precisamente en medio de la recta final de la campaña presidencial, la artista volvió a generar conversación entre sus seguidores tras compartir una reflexión en su cuenta de X. Mediante un extenso mensaje, se dirigió al aspirante presidencial para manifestarle su apoyo, expresar sus expectativas frente al futuro del país y hacerle una petición relacionada con el rumbo que podría tomar Colombia en los próximos años.

La publicación despertó múltiples reacciones entre los usuarios de la plataforma, tanto de quienes respaldan su posición política como de aquellos que mantienen una visión distinta sobre el proceso electoral. En sus palabras, Diana Ángel reiteró su deseo de ver a Cepeda llegar a la Casa de Nariño y aseguró que conserva la esperanza de que sus propuestas puedan traducirse en transformaciones positivas para la nación.

Con este pronunciamiento, la actriz reafirmó una vez más el respaldo que ha manifestado durante los últimos meses al proyecto político que representa el candidato de izquierda, manteniéndose como una de las voces del sector artístico que más activamente participa en el debate público.

Sin embargo, tras compartir ese mensaje, Diana Ángel publicó otro comentario que llamó especialmente la atención de sus seguidores. En él hizo un llamado a la ciudadanía para tomar decisiones trascendentales pensando en el futuro del país, insistiendo en la importancia de asumir una participación consciente en las urnas y cuestionando algunas posturas que suelen ganar fuerza durante las etapas más intensas de las campañas electorales.

Recientemente, la actriz fue puntual en un post de Instagram, reafirmando por quién votaría tras hablar sobre una entrevista que concedió Iván Cepeda a La W. La famosa mencionó que estas palabras del candidato le ayudaban a confirmar que era a quien respaldaría.

“Qué entrevista tan ecuánime e inteligente. Todo lo que dijo Iván Cepeda en la W ratifica mi voto. Decente, estructurado, coherente. Les invito a tomarse un tiempo y escucharla”, escribió.

En su post, Ángel mencionó frases que le gustaron de esta charla, apuntando que era lo que le daba fuerza al representante del Pacto Histórico.

“‘El debate es entre presidentes’; ‘Hay que acabar el racismo estructural’; ‘No se puede debatir sobre supuestos’; ‘Colombia debe entrar en una transición energética’ (...) ‘Hemos madurado democráticamente en Colombia’; ‘Soy demócrata’; ‘Hay que llegar a un acuerdo con todos los sectores del país’; ‘A mediados del siglo pasado, ser de un partido u otro podía costar la vida, eso nos llevó a un ciclo de violencia que dejó centenares de miles de muertos, pero hoy algo hemos aprendido de esa historia’; ‘Es un buen síntoma haber culminado por fin el primer gobierno de Izquierda en Colombia’; ‘Hemos llegado a un lugar de cultura política y madurez democrática’”, concluyó.