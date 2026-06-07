Diana Ángel dio contundente mensaje sobre la segunda vuelta e hizo llamado: “No es una opción”

Diana Ángel ha sido una de las personalidades del entretenimiento que más activamente ha expresado sus posiciones frente al panorama político colombiano. En distintas oportunidades, la actriz ha manifestado su respaldo a Iván Cepeda, dejando en evidencia la confianza que deposita en su proyecto político y en las propuestas que impulsa de cara a las elecciones presidenciales.

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En medio de este contexto, la artista volvió a captar la atención de sus seguidores por una publicación que realizó en su cuenta de X. A través de un extenso y emotivo mensaje, compartió una reflexión relacionada con el candidato del Pacto Histórico, dejando ver los sentimientos y expectativas que tiene frente al futuro político del país.

El escrito estuvo dirigido directamente a Cepeda y, además de expresarle su apoyo, incluyó una petición especial que rápidamente generó comentarios entre los usuarios de la plataforma. La publicación despertó reacciones tanto de quienes comparten su postura como de quienes tienen una visión diferente sobre el proceso electoral.

Según se observó en el mensaje, Diana Ángel reiteró que desea ver a Iván Cepeda en la Presidencia de la República y aseguró que mantiene la esperanza de que sus propuestas puedan traducirse en cambios positivos para Colombia. Con sus palabras, la actriz reafirmó el respaldo que ha manifestado durante los últimos meses hacia el líder político y el proyecto que representa.

No obstante, tras este extenso mensaje, la artista dejó un post contundente, indicando que había que tomar decisiones claves por el país, sin optar por un camino que solía popularizarse en este etapa.

La famosa hizo un sólido llamado a los usuarios de X, mencionando que el voto en blanco no era una opción en esta ocasión, ya que era indispensable elegir a alguno de los dos candidatos. Pese a que ha impulsado su ideología de izquierda, fue clara en que pedía que no se quedara todo en el medio.

“En este momento el voto en blanco, no es una opción”, escribió en el post de su cuenta en la plataforma digital.