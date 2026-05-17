Diana Ángel habló de sus decisiones políticas tras votar por Petro y reveló qué pasará tras elecciones 2026: “No me arrepiento”

Diana Ángel se ha convertido en una de las figuras más activas y comentadas en redes sociales, consolidando una carrera artística que inició desde muy joven y que le permitió destacarse en distintos espacios de la televisión y el entretenimiento nacional. Su autenticidad, experiencia y conexión con el público han sido determinantes para mantenerse vigente entre diferentes generaciones.

Diana Ángel respondió a ataque de Marbelle y sacó a relucir particular detalle: “Al jabón chiquito de ese que les encanta”

Además de su faceta como actriz, también ha construido una comunidad digital interesada en las opiniones y reflexiones que comparte sobre temas de actualidad y panorama nacional. Precisamente, sus posturas frente a asuntos políticos han provocado constantes reacciones entre usuarios de redes sociales.

En los últimos años, la artista manifestó abiertamente su respaldo al proyecto político de Gustavo Petro, sumándose a otras figuras del entretenimiento que apoyaron su campaña presidencial. Esta posición generó debates y opiniones divididas entre sus seguidores y críticos.

Diana Ángel, actriz colombiana. Foto: Instagram @dianangel01

Ahora, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, Diana Ángel volvió a pronunciarse públicamente sobre sus preferencias políticas. La actriz expresó su apoyo a Iván Cepeda, candidato vinculado al Pacto Histórico, asegurando que trabajará para respaldarlo en las urnas y contribuir a un cambio en el país.

Recientemente, la actriz participó en Claro Oscuro, de El Espectador, donde quiso hablar acerca de su postura política, los cambios que vivió por estos temas y las decisiones que tomó en el ámbito personal.

Diana Ángel afirmó que nunca votó por Petro viéndolo como una persona, sino como un representante de una ideología política con la que ella se sentía identificada. Allí aseveró que el país pasaba por un instante crítico, por lo que se impulsó a buscar un cambio.

“Nunca, jamás. Y no es mi voto por Petro. Es que el tema no es esa persona, es una ideología política, es una corriente política, son ideologías y mis ideas siempre han ido hacia un lado mucho más fuerte que hacia el otro”, dijo.

“Independientemente de ese momento crítico colombiano en el que había que votar por este gobierno, pues había un balance que para mí era evidente, yo quería estar del lado del progresismo, por supuesto”, afirmó.

La famosa se respaldó en la historia del país, donde la violencia fue un tema central en muchos espacios, al punto de que se dio una polarización cruda.

“Este es un país que lleva con una violencia, esto no es desde hace cuatro años, ni 10, ni 20, ni 30, este es un país que tiene una historia de violencia de 200, 300 años, con un bipartidismo muy fuerte, con una polarización muy fuerte”, dijo en el formato.

Diana Ángel, que tuvo un cruce con Marbelle, afirmó que su trabajo social seguía en firme como lo había hecho por más de 30 años, respaldando causas claras y que necesitaban apoyo en el día a día. En esto reafirmó que seguiría de la mano de su ideología política, buscando avanzar en este panorama.

“He apoyado a las madres de Soacha durante más de 10 años, he apoyado a la comunidad LGBTIQ+ durante más de 30 años de mi vida. He apoyado a las mujeres, siempre he apoyado los derechos laborales y si eso significa que yo soy de una corriente, sí lo soy”, comentó.

“Y si tengo que votar por la corriente en la que yo creo, lo haré siempre. Entonces, por eso no me arrepiento de haber votado por el candidato que era de la corriente de la que estoy absolutamente segura de que se puede ir llevando por un buen camino a Colombia”, agregó.

En cuanto a sus decisiones, la actriz se refirió a la noticia falsa de su supuesta salida del país, asegurando que no lo haría así gane Abelardo de la Espriella. En este punto señaló que jamás pensó en esto, pues sus caminos eran enfrentar decisiones políticas con las que no estaba de acuerdo.

De este modo, la celebridad, tras las elecciones de 2026, se quedará en su tierra y no cambiará nada, esperando conocer los resultados de las urnas.