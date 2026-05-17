Gente

Horóscopo de Nana Calistar para este domingo 17 de mayo de 2026: lanza señales para cuidar el dinero y controlar las emociones

Las predicciones hacen un llamado a vivir el presente y evitar conflictos para seguir avanzando en el camino.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
17 de mayo de 2026 a las 6:42 a. m.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

La astrología se ha convertido en una guía para muchas personas que buscan anticiparse a lo que podría pasar en su vida. Por eso, el horóscopo gana cada vez más popularidad y, en México, Nana Calistar es una de las figuras más seguidas para consultar las predicciones.

Gracias a su estilo directo, sencillo y cercano, esta figura de la astrología ha logrado construir una comunidad digital bastante sólida que sigue sus consejos y está atenta a sus llamados.

“A mi papá le gustaría”: Hija menor de Yeison Jiménez se pronunció sobre polémico tema que involucra a la banda del artista

Horóscopo de este domingo 17 de mayo

  • Aries

“Ya entiende de una buena vez que la vida no te la dieron para vivir amargado o amargada pensando en lo que pudo haber sido. Aprende a disfrutar lo que tienes ahorita, naciste para vivir intenso, para comerte el mundo y no para andar mendigando atención o cariño de quien ni te merece”.

  • Tauro

“Se vienen días bien importantes para ti porque por fin comenzarás a pensar más seriamente en tu futuro y en la necesidad de tener estabilidad económica y emocional”.

  • Géminis

“Prepárate porque este 17 de mayo del 2026 viene con cambios bastante buenos para ti y por fin comenzarás a sentir que muchas cosas empiezan acomodarse después de tanto desorden emocional, económico y hasta mental”.

  • Cáncer

“Ya bájale un poquito a la intensidad emocional porque últimamente cualquier cosa te mueve el tapete y andas absorbiendo problemas ajenos como si fueras esponja emocional”.

  • Leo

“Deja de confiar tan rápido en cualquiera que te sonríe bonito porque traes cerca a una persona de piel clara que no soporta verte avanzar y trae un coraje atorado desde hace tiempo”.

  • Virgo

“Cuida muchísimo tu dinero este 17 de mayo del 2026 porque andarás bien salado o salada para los gastos inesperados. Desde dinero que se te puede caer, pagos olvidados, compras innecesarias o hasta un aparato electrónico que comenzará a fallar cuando menos lo esperes”.

  • Libra

“Se te vienen días de mucha reflexión. Esta vez vas abrir los ojos de verdad y comenzarás a entender muchas cosas que antes no querías aceptar por aferrado o aferrada”.

  • Escorpión

“Ya es momento de mandar bien lejos todos esos comentarios negativos que te traen cargando como costal viejo. Tú siempre has sido fuerte, de esos signos que aunque anden hechos pedazos por dentro, salen con la frente en alto”.

  • Sagitario

“Traes un chingo de cosas atoradas en el pecho y ya es momento de sacarlas porque tanto coraje, decepción y palabras guardadas te están consumiendo más de lo que imaginas”.

  • Acuario

“Ya deja de lamentarte por las cosas que no salieron como querías porque traes una mala costumbre de hacerte la víctima y tirarte al suelo esperando que alguien llegue a levantarte, y la verdad ahorita nadie va a cargar contigo más que tú mismo o misma”.

  • Capricornio

“Ponte bien vivo o viva este 17 de mayo del 2026 porque hay personas alrededor tuyo esperando el mínimo descuido para verte la cara y aprovecharse de tu buena voluntad”.

  • Piscis

“Bájale dos rayitas a ese carácter explosivo que traes porque últimamente andas contestando peor que señora peleándose por la última oferta en el mercado. Podrías meterte en problemas bastante grandes, sobre todo con familia, pareja o personas del trabajo”.