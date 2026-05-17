La polémica que involucraba a la banda de Yeison Jiménez parece haber llegado a su fin, luego de que en la tarde este sábado, 16 de mayo, apareciera Thaliana Jiménez, hija menor del fallecido artista, para aclarar en qué consiste la propuesta del reality anunciado semanas atrás.

Tal como lo anunció Rafael Muñoz, mánager de la agrupación, la intención es encontrar una nueva voz principal para el grupo, sin que esto necesariamente signifique el reemplazo del intérprete de música popular, como lo interpretó Miguel Huertas, quien hasta hace poco formó parte de la banda como corista.

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“Mi papá cantaba muy bonito, y la banda de él está buscando a alguien que también cante bonito para seguir cantando sus canciones, no para reemplazar a nadie”, expresó Thaliana en un video que fue publicado en las redes sociales de la banda.

En este post, el equipo que busca seguir el legado de Yeison Jiménez, explicó los requisitos para participar en reality y formar parte del equipo del ‘Aventurero’. La información fue dada a conocer oficialmente mediante una imagen promocional compartida en sus historias de Instagram, minutos después del video protagonizado por la menor.

Requisitos para formar parte de la banda de Yeison Jiménez

Aparte de contar con buena voz, actitud y talento, la agrupación señaló que el primer paso para participar en el reality que planea buscar la voz principal del grupo consiste en grabar un video de máximo un minuto interpretando un cover de Yeison Jiménez.

Posteriormente, el contenido deberá publicarse en Instagram y TikTok, etiquetando a @bandadelaventurero y utilizando el hashtag #BandadelAventureroReality.

Requisitos para participar en el reality anunciado por la banda de Yeison Jiménez. Foto: Instagram @bandadelaventurero

El siguiente paso es diligenciar un formulario que se encuentra disponible en el sitio web de la banda www.bandadelaventurero.com, y adjuntar los enlaces de los videos publicados en TikTok e Instagram.

Importante: las cuentas desde las que se compartan los contenidos deben ser públicas.

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Las audiciones se llevarán a cabo en Bogotá y las inscripciones estarán habilitadas hasta el 21 de mayo de 2026. Asimismo, la banda aclaró que este proceso no tiene ningún costo y, por ende, hizo un llamado a no dejarse engañar por posibles estafas, como ha pasado con otros proyectos relacionados con el fallecido artista.

“Llegó el momento de encontrar las nuevas voces del legado de Yeison Jiménez”, dice el anunció con el que la agrupación presentó oficialmente la convocatoria ya que, al parecer, la intención no sería seleccionar únicamente a un participante, sino abrir la posibilidad para que dos artistas sean los elegidos para continuar con el proyecto musical del intérprete de ‘Ya no mi amor’.