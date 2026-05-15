Crisis en la banda de Yeison Jiménez: El polémico reality que desató la guerra interna en la banda de Yeison Jiménez

La agrupación musical que acompañó al reconocido intérprete de música popular, Yeison Jiménez, atraviesa un proceso de reestructuración marcado por la controversia. Tras el fallecimiento del artista el pasado 10 de enero de 2026, la denominada “Banda del Aventurero” busca definir su rumbo; sin embargo, el anuncio de un formato tipo reality para elegir a un nuevo vocalista ha provocado la salida de integrantes clave y una evidente división interna.

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La tensión alcanzó su punto máximo tras las declaraciones de Miguel Huertas, corista de la formación, quien en una entrevista concedida al medio La Kalle, manifestó su inconformidad con la gestión administrativa del proyecto. Según Huertas, la decisión de realizar un casting abierto mediante un programa de telerrealidad no fue consultada con los músicos, quienes se habrían enterado de la iniciativa a través de los medios de comunicación.

“Para muchos en la banda, la idea del reality nos tomó por sorpresa y nos desmotivó. Hemos sido una familia ya formada y nos cuesta imaginar el proyecto con una nueva voz elegida por casting”, señaló el corista.

La crítica de Huertas se centra en la “falta de claridad” por parte del equipo administrativo, liderado por el mánager Rafael Muñoz. Para los integrantes veteranos, el liderazgo de la banda debió recaer en alguien con trayectoria dentro del grupo, evitando que el público perciba el movimiento como un intento apresurado de sustituir la figura de Jiménez.

Miguel Huertas confirma su renuncia

Como consecuencia directa de este desacuerdo, Miguel Huertas oficializó su retiro de la agrupación mediante un video en sus redes sociales. En un tono conciliador pero firme, el cantante explicó que su salida busca permitir que el proyecto avance sin obstáculos, mientras él inicia su faceta como solista.

“Daré un paso al costado para no seguir obstruyendo este camino que ellos están construyendo”, afirmó Huertas, quien ya anunció su primer lanzamiento individual para el 15 de mayo en el establecimiento María Bonita. Con su partida, la banda pierde no solo una voz de apoyo, sino un eslabón fundamental en la identidad sonora que construyeron junto a Yeison Jiménez durante años.

Ante el aumento de las críticas en plataformas digitales, el mánager Rafael Muñoz defendió la implementación del reality. Muñoz fue enfático en aclarar que el objetivo no es buscar un “émulo” o imitador del fallecido artista, sino encontrar un talento con identidad propia que pueda defender el catálogo musical y mantener vigente el legado del “Aventurero”.

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El mánager también reveló un matiz legal que habría impedido que otros miembros de la banda asumieran el rol principal: restricciones contractuales. Según Muñoz, algunos integrantes actuales poseen compromisos firmados con sellos discográficos en Estados Unidos, lo que imposibilita que encabecen este nuevo proyecto bajo el sello de la banda original.

La Banda del Aventurero se encuentra hoy en una encrucijada entre la viabilidad comercial y la sensibilidad artística. Mientras la administración insiste en que el reality es la vía para descubrir talento colombiano y profesionalizar la nueva etapa, una parte de la audiencia y de los músicos percibe una desconexión con la esencia emocional que dejó Jiménez.