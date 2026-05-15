Lady Gaga, al igual que muchas otras figuras públicas y artistas de talla internacional, recibe constantemente miles de mensajes de apoyo, admiración y cariño por parte de sus seguidores a través de las redes sociales.

Sin embargo, la exposición mediática y el alcance global que tiene la cantante también la han convertido en blanco de comentarios ofensivos, intimidaciones y hasta amenazas de muerte realizadas por personas que se esconden detrás de una pantalla.

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Debido a esta situación, en las últimas horas la Policía de Miami arrestó a un hombre identificado como Marc Harold Leverant, de 42 años, señalado de amenazar con atentar contra la vida de la artista.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, el sujeto utilizaba la red social Instagram para enviar estos mensajes intimidantes a la cantante. Por este motivo, compareció el jueves ante un tribunal de Miami, en el estado de Florida, donde enfrenta un cargo grave de segundo grado relacionado con amenazas escritas de muerte o de causar lesiones corporales, según indicó la jueza Mindy S. Glazer.

Además de los mensajes contra la cantante, Leverant alertó con cruda confesión, pues también lanzó amenazas a distintas instituciones públicas de Miami, como el Departamento de Bomberos de Miami, el Miami Dade College, el Miami Worldcenter y el productor de teatro David Geffen.

La cantante estadounidense Lady Gaga saluda antes de actuar durante un mitin de campaña de la vicepresidenta estadounidense y candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Foto: AFP

El hombre fue detenido el miércoles 13 de mayo en el centro de Miami, luego de que el Centro de Operaciones contra el Crimen en Tiempo Real del condado de Miami-Dade advirtiera a las autoridades sobre las publicaciones realizadas por Leverant, según informó el medio local 7 News Miami.

Tras recibir la alerta, los investigadores lograron rastrear la cuenta de Instagram hasta un apartamento ubicado cerca de Biscayne Boulevard, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con la información revelada, las autoridades localizaron a Leverant cerca de su residencia y posteriormente lo trasladaron a la sede de la Policía de Miami para ser interrogado sobre las amenazas enviadas a la artista.

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Aunque por el momento se desconoce el contenido de los mensajes, el presunto responsable es acusado de amenazar en Instagram con matar a la artista Lady Gaga y “a tantas personas como sea posible” antes de quitarse la vida.

Por otro lado, según han informado diferentes medios locales y agencias internacionales, la jueza a cargo del caso impuso a Leverant una fianza de 7.500 dólares, además de la prohibición de poseer armas de fuego o munición.