Shakira dará gigantesco show gratuito en Río de Janeiro; seguirá los pasos de Lady Gaga y Madonna

Tras conquistar en el Super Bowl, los mundiales de la FIFA, los principales eventos de premiación musical y shows en zonas especiales, Shakira vuelve a despertar interés en los latinos, tras un anuncio que se realizó en la mañana del 11 de febrero de 2026.

Siguiendo los pasos de Madonna y Lady Gaga, la superestrella dará un megashow gratuito en mayo en la playa de Rio de Janeiro. La información fue confirmada este miércoles por las autoridades de la ciudad brasileña.

La inesperada confesión de Ibai Llanos sobre la reacción de Piqué al tema de Shakira: “El primer día es el más sensible”

“Las caderas no mienten y la alcaldía de Rio confirma: Shakira en Copacabana, 2 de mayo”, publicó el gobierno carioca en X, en una alusión a la exitosa canción Hips don’t lie de la cantante.

Shakira protagonizará el evento Todo mundo no Rio, que ya tuvo en las arenas de Copacabana a Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025. Famoso en plataformas digitales, este concierto dará mucho de qué hablar, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la también bailarina.

El anuncio pone fin a semanas de suspenso y rumores sobre el artista principal que traería esta edición, donde rondaban otros nombres.

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, había despertado curiosidad con la publicación en redes de videos creados con inteligencia artificial que lo mostraban junto a Shakira, y también a Britney Spears, Bono, Beyoncé, Justin Bieber o Rihanna.

Eventos de este tipo en la playa de Copacabana suelen atraer a millones de espectadores frente a un palco al aire libre por el que ya pasaron artistas como los Rolling Stones, Stevie Wonder y Rod Stewart.

Según la agencia municipal Riotur, 2,1 millones de personas asistieron al concierto de Lady Gaga y 1,6 millones al de Madonna. Shakira, de 49 años, ha actuado varias veces en Brasil, la última de ellas en 2025 durante su gira mundial Las mujeres ya no lloran.