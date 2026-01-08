La inesperada confesión de Ibai Llanos sobre la reacción de Piqué al tema de Shakira: “El primer día es el más sensible”

Shakira y Gerard Piqué estuvieron en el centro de la atención mediática en 2022 luego de confirmar el final de su relación, que se extendió por más de una década. Su historia comenzó en 2010 y, con el paso de los años, se convirtió en una de las más seguidas del panorama internacional, hasta que ambos decidieron tomar rumbos distintos.

La ruptura trascendió rápidamente al ámbito público, ocupando titulares en medios de todo el mundo y generando múltiples reacciones entre fanáticos y espectadores. Cada movimiento de la cantante barranquillera y del exjugador del FC Barcelona fue observado con lupa, convirtiendo este proceso personal en uno de los episodios más comentados del entretenimiento reciente.

La expareja de famosos volvió a ser foco de reacciones tras unas declaraciones de Ibai Llanos, uno de los amigos más cercanos de Gerard Piqué. El streamer se refirió a la polémica que ocurrió en 2023, luego de que Shakira soltara la Music Session #53 junto a Bizarrap.

Shakira se destapó sobre cruda pulla a Clara Chía y soltó verdad tras su proceso: “Hay cosas que podría haber hecho mejor”

En diálogo con La Cororrisa, pódcast mexicano, el español tuvo un dilema, luego de preguntarle a los presentadores si eran ‘Team Shakira’ o ‘Team Piqué’. Los dos fueron puntuales en que iban de lado de la barranquillera, por lo que solo concluyó que era una decisión unánime.

En medio de este tema, Ibai Llanos contó un poco de cómo fue la experiencia tras el lanzamiento de esta sesión junto a Bizarrap, pues fue impactante la manera en la que todo tomó fuerza.

“Cuando sacó Bizarrap lo de la Music Session, yo le pregunté por privado. Le dije a Bizarrap: ‘Oye, ya por curiosidad, digo, ¿habla mucho de Piqué?’ Y no me respondió. (Soltó risas)”, dijo en el espacio.

La reacción de Ibai Llanos tras la canción de Shakira junto a Bizarrap 'tirándole' a Piqué. Foto: Captura Twitch Ibai Llanos y YouTube Shakira

En este momento se revivió el instante donde reaccionó en vivo a la canción, asegurando que Shakira había destruido a su amigo con esa letra. En dicho video, apuntó: “Descanse en paz, Gerard Piqué”, pues consideraba que había sido “muy hardcore”.

“Yo me sentía en la obligación de reaccionar porque siento que si no escuchaba la canción era raro, o parece como que me han dicho que no puedo hacerlo. Y me voy a tomar por culo de una vez a escuchar”, comentó al respecto.

Ibai Llanos, quien tomó caminos distintos con el catalán en los negocios, contó cómo fue manejado el asunto en el entorno cercano del dueño de Kosmos, pues el primer día sabían que sería decisivo y crucial.

“El primer día es el más sensible, digamos. El primer día es como que nadie dice nada y el segundo, el segundo es como que alguien se anima y dice ‘Salpiqué’”, apuntó, mencionando la manera en la que luego fue mofa.