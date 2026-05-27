Shakira sigue sacándola del estadio con sus giras internacionales, dándole un toque especial a su carrera y su vida personal. La barranquillera se abrió paso con un proyecto particular, el cual surgió de su dolorosa decepción sentimental.

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La celebridad no dudó en crear una huella en su público, el cual está al tanto de lo que ocurre en sus espacios amorosos, personales y profesionales.

A punto de cumplirse cuatro años de su mediática ruptura, y tras sus polémicas declaraciones en su multitudinario concierto en Río de Janeiro, autodenominándose como “madre soltera”, Shakira ha vuelto a hablar de Gerard Piqué.

Disfrutando de un merecido descanso tras concluir su gira mundial Las mujeres ya no lloran, y antes de arrancar en junio un completo tour por Estados Unidos que incluye paradas en California, Texas, Georgia, Florida, Massachusetts o Nueva York, la colombiana ha concedido una entrevista al diario británico The Times y ha dedicado unas inesperadas palabras de agradecimiento al exfutbolista del Barça.

“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, ha expresado haciendo referencia a sus pequeños Milan (13) y Sasha (11), que como confiesa son su máxima prioridad y la razón por la que logró superar su ruptura con el exjugador, que como admite fue “mi momento más oscuro”.

“Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre. He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o al menos, más fuerte” se ha sincerado, sacando así una lectura positiva de su separación de Piqué en junio de 2022.

Y aunque en este tiempo la han relacionado con actores como Tom Cruise o Lucien Laviscount, y deportistas como Lewis Hamilton o Jimmy Butler, Shakira dejó claro que “por ahora nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada”.

“Mis hijos son mi prioridad, y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas”, ha confesado.

*Con información de Europa Press.