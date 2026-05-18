Presentador de Telemundo reaccionó a video viral con Shakira tras entrevista; habló sobre “química” que tuvieron

Shakira sorprendió a miles de personas con la noticia de su canción oficial del Mundial 2026, la cual tituló Dai Dai. La barranquillera celebra 20 años desde su regreso a este escenario deportivo, convirtiéndose en la voz más presente a lo largo del tiempo.

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En medio del anuncio que hizo la FIFA, la colombiana hizo parte de un evento especial, donde habló acerca de este himno y el significado que tenía, buscando honrar a grandes figuras de la industria del fútbol.

Sin embargo, Shakira se robó las miradas de los curiosos en redes sociales con un video que se hizo viral, el cual hacía parte de una entrevista que concedió a Telemundo. La cantante dialogó con Clovis Nienow, presentador de Hoy día, causando todo tipo de reacciones por una supuesta química que tuvieron.

Las imágenes dejan a la vista la interacción entre ambos famosos, precisamente mientras charlaban sobre el impacto de esta canción en la carrera de la barranquillera y la trayectoria del evento deportivo.

Según usuarios, la intérprete de Loba se mostró coqueta y particular con el también modelo, realizando gestos y miradas inusuales en sus entrevistas. Pese a que esto no fue algo confirmado directamente por ella, la tendencia en plataformas digitales fue muy grande.

Ante esto, Clovis Nienow se refirió a lo que pasó, mencionando que sí se sintió distinto en la entrevista, teniendo en cuenta que en otros momentos ya había realizado este trabajo con más estrellas mundiales.

“No sé de lenguaje corporal, pero sí sé lo que siento y es que estoy agradecido con Shakira y Telemundo por esa entrevista”, dijo ante cámaras de Hoy día.

No obstante, exaltó la belleza y el carisma de la famosa, mencionando la donación que haría por los niños con este show. De hecho, mencionó lo atractiva que era, sumando la energía con la que lo recibió en el sitio de la entrevista.

“Admirable, encantadora, exitosa, hermosa, bella... cuando la tuve en frente no la pude dejar de admirar por su belleza y su trayectoria, y en ese momento estaba concentrado en la entrevista. Fue corto tiempo, me hubiera encantado que fuera más largo. Ojalá se pueda dar más adelante”, comentó.

“Es una mujer encantadora, bella, y lo que más me atrapó fue la energía tan bonita con la que me recibió. Es una mujer con un gran corazón”, agregó.

Por el momento se desconocen las declaraciones de Shakira y su equipo, teniendo en cuenta lo reservada y prudente que es.