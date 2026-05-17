“¿A quién le voy a entregar toda esta mier** que traigo?”: Katherine Porto hizo fuerte reflexión sobre su vida

La reconocida actriz Katherine Porto, quien ha brillado en múltiples producciones, estuvo en Sin Filtro en SEMANA y habló de varios temas. Desde hace un tiempo, Porto decidió meterse en el mundo de las letras y publicó su libro ‘Microdosis de amor propio’, una invitación a los lectores a embarcarse en un proceso de autodescubrimiento y cuidado personal.

Por esa razón, no tiene problema alguno en contar lo que ella pasó para darse cuenta del amor propio que se debe tener. Además, del recorrido espiritual que debería tener cada persona para valorarse y cuidarse.

Desde hace unos años, la actriz tiene su propia marca de té matcha, y cuenta con su propio local en Bogotá, ubicado exactamente en la Carrera 12a # 78-58, que se ha convertido en todo un templo de bienestar propio.

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Por esa razón, explicó lo que para ella es el significado del amor propio y que los lectores podrán encontrar en ese libro que escribió.

“Yo lo que he aprendido es que el amor propio es un trabajo diario, que hay que poner en práctica para poder tener una vida más equilibrada”.

Agregó: “El amor propio es el primer amor, pero pensamos que es el que buscamos afuera o el que te da otro. Hay que ponerse de primero, conocerte a fondo, porque así te podrás amar”.

Asegura que “nadie más te puede conocer mejor que tú mismo, así puedes empezar a transformar todo lo que no te gusta y te dejas de quejar. Hay traumas o cosas que no le gustan a uno, pero se deben reconocer y transformarlas”.

Cuenta que todas las personas deben conocerse a fondo para tener procesos de transformación. “El amor propio va más allá de lo físico, de mirarse al espejo, de sentirse bella, eso va mucho más allá. Hay que valorarse, respetarse, antes de pedirle eso a los demás. Es entender que si uno no está con una pareja vales igual”.

Sin Filtro, con Katherine Porto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Incluso, cuenta que en su momento ella “se daba mucho palo” hasta que comprendió que debía valorarse y conocerse a fondo para hacer una transformación en su vida.

“Es un trabajo que tenemos todos los seres humanos, uno se debe hacer cargo de uno mismo. ¿A quién le voy a entregar toda esta mier** que traigo?”.

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Como recientemente la periodista y presentadora Silvia Corzo volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir imágenes de un evento propio muy especial que realizó: un acto de sologamia, una práctica simbólica enfocada en el compromiso con uno mismo; Porto habló de este tema.

“Si a ella le parece chévere, pues que lo haga. Creo que si ella siente que está bien así y está feliz, pues que lo haga, porque vinimos al mundo a cumplirnos a nosotros y no a los demás”, manifestó.

La actriz cree que Colombia es una sociedad donde todo se quiere juzgar y que las decisiones que toma cada persona, como el caso de Corzo, se deben respetar. “Si ella está feliz, pues muy bien. La voy a invitar a mi podcast”.

La actriz, de origen cartagenero, es recordada por su participación en producciones como Pasión de Gavilanes, Hasta que la plata nos separe, La diosa coronada, La viuda negra, Manual para ser feliz, Bolívar o Primate.

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